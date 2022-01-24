Экстренное заседание СНБО: Данилов рассказал о чем говорили и кого заслушали

Экстренное заседание СНБО: Данилов рассказал о чем говорили и кого заслушали

Зеленский 24 января созвал заседание СНБО.

В ходе экстренного заседания СНБО рассмотрел вопросы, касающиеся внутренних и внешних угроз.

Об этом на брифинге 24 января рассказал секретам СНБО Алексей Данилов.

"Мы рассматривали ряд вопросов по первоочередным мерам обеспечения внутренней безопасности от внутренних и внешних угроз. Мы слушали доклад по ситуации на наших границах. Докладывал также руководитель военной разведки генерал Буданов. Был доклад главы Службы внешней разведки генерала Литвиненко. Кроме того, слушали доклад министра обороны Алексея Резникова о введении закона об основах национального сопротивления, который начал действовать с 1 января. Был доклад Валерия Залужного о готовности ВСУ к выполнению задач по защите нашей страны. Мы заслушали министра внешних дел Дмитрия Кулебу о том, что касается наших партнеров. О внутренней безопасности докладывал глава СБУ Иван Баканов. Также был доклад Дениса Монастырского", — сказал Данилов.

Алексей Данилов также добавил, что кроме блока силовых вопросов, СНБО также заслушал состояние дел в экономике.

"Мы слушали о том, что у нас происходит в энергетике, докладывал Герман Галущенко. Также мы заслушали то, что у нас происходит с коронавирусом, докладывал Виктор Ляшко. Мы заслушали Юрия Щиголя по поводу кибератаки, которая происходила 13-14 января", — сказал секретарь СНБО.

Напомним:

На фоне обострения ситуации безопасности на границах Украины и России президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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