Экс–вице–ппремьер, "прачечная" и $1.2 млн: НАБУ и САП требуют ареста Чернышева

Алексей Чернышев

НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом они сообщили на официальной странице.

Причиной таких действий стали данные, полученные следствием в рамках расследования преступной организации, разоблаченной ранее.

По данным следствия, эксвицепремьер был среди посетителей так называемой «прачечной». Это место использовалось для легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.

Установлено, что этот объект находился под полным контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне.

Следствие располагает доказательствами финансовых операций, в которых фигурирует бывший чиновник.

«Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн. долларов США и почти 100 тыс. евро наличными», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о рассмотрении ходатайства Высшим антикоррупционным судом.

Напомним, бывшего вице-премьера и министра национального единства Алексея Чернышева подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме, связанной с незаконной передачей киевского земельного участка под жилую застройку. По версии следствия, участок предоставили застройщику по заниженной цене в обмен на скидки на квартиры для самого министра и близких ему лиц.

Государство, по оценкам НАБУ, потеряло более 1 млрд грн, а выгода Чернышева могла составить около 14,5 млн грн.

После возвращения в Украину ему объявили о подозрении, а ВАКС определил меру пресечения — 120 млн грн залога и запрет выезда без разрешения. Деньги внесли несколько частных лиц и компания с сомнительным бэкграундом.

Также в деле «Мидас» детективы НАБУ обнародовали аудиозаписи, где речь идет о «строительстве», на которое ежемесячно выделяли сотни тысяч долларов. Как выяснили журналисты Bihus.Info, вероятно, речь об элитном поместном комплексе в Козине, связанном с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышевым.

На записях фигуранты обсуждают «консервацию» работ и выделение средств «Че Гевари» — так, по версии расследователей, называли самого Чернышева.