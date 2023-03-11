Экзистенциальная война: ISW рассказал, почему российские военные строят оборонительные линии в глубоком тылу

Российские войска продолжают создавать оборонительные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта и в районах России, где, скорее всего, никогда не будет боевых действий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 9 марта заявил, что российские власти завершили строительство «засечной линии» укреплений вдоль границы Белгородской области с Украиной.

Об этом пишет ISW (Институт изучения войны).

Гладков утверждал, что российские войска должны выделить войска для обороны этой системы укреплений в случае неправдоподобного украинского нападения на Белгородскую область. Российские войска значительно неправильно распределили силы, которые были бы лучше пригодны для поддержки активных наступательных операций в других местах Украины, укомплектовав эти укрепления. Гладков также утверждал, что российские официальные лица потратили 10 миллиардов рублей (около 132 миллионов долларов) на строительство оборонительной линии, что, вероятно, является пустой тратой средств на фоне вопросов о возможности России финансировать свои военные усилия в Украине.

Украинский Генштаб также сообщил 10 марта, что российские войска продолжают строительство укреплений вдоль границ Курской области с Украиной, еще одного района, где, вероятно, никогда не будет боевых действий. Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов 10 марта заявил, что российские войска строят линию обороны в Крыму, и намекал, что приказ о строительстве линии отдал президент России Владимир Путин.

Эти укрепления расположены вдали от нынешней линии фронта на юге Украины, и любой российский личный состав и оборудование, размещенные на этих линиях, также лучше подходят в других местах Украины. Российские чиновники в Курской и Белгородской областях, возможно, строят оборонительные укрепления в поддержку информационных операций, которые имеют целью изобразить Украину как угрожающую российской территории, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную для России. Продолжение российских укреплений в Крыму может свидетельствовать о том, что российские силы не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в долгосрочной перспективе.

ISW пока не заметила российские силы, развернутые ни на одной из этих оборонных линий, поэтому укрепления пока не имеют значения для российских операций в Украине.

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Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ не придется штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью". Украинским военным необходимо только огневое влияние дальнобойными средствами, и войска РФ сами выставят белое знамя.

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес отметил, что для деоккупации Крыма необходимо в мае-июне направить украинские силы контрнаступления в направлении Мелитополя и Мариуполя.

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