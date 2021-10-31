Экзит-пол Комитета избирателей Украины: Терехов побеждает с результатом 53,8%

По данным экзит-полла, на выборах мэра Харькова уверенно побеждает Игорь Терехов.
После закрытия избирательных участков в Харькове объявлены результаты экзит-полла, проведенного сегодня совместными усилиями компаний "Нью Имидж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" и Харьковской социологической сетью по заказу Комитета избирателей Украины.
По данным экзит-полла, на выборах мэра Харькова уверенно побеждает Игорь Терехов – за него проголосовали 53,8% харьковчан.
При Михаиле Добкине отдали голос 24,5% избирателей.
Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7%.
Метод опроса – имитация голосования, то есть анонимное заполнение анкет респондентами. После заполнения респонденты самостоятельно клали анкету в ящик, имитирующий урну для голосования.
Количество опрошенных – 7490.
В случае если один из кандидатов в мэры Харькова набирает в первом туре 50% + 1 голос, он автоматически объявляется победителем выборов. Второй тур в таком случае не проводится.
Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.