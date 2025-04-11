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Электроника, ракеты и солдаты: в США рассказали, какую военную помощь Китай и КНДР оказывают России
Москва получила от Китая 70% станков и 90% микросхем для военной индустрии.
Военная поддержка, которую Россия получит от КНДР и Китая, представляет угрозу безопасности в Тихоокеанском регионе.
Об этом заявил главнокомандующий США в Тихоокеанском регионе Сэмюэль Папаро, сообщает AP.
Он заявил, что Москва получила от Китая 70% станков и 90% микросхем, чтобы восстановить свою военную промышленность и продолжать войну. В обмен на это Китай получает технологии для улучшения своих подлодок и другую помощь.
Кроме того, по словам Папаро, КНДР отправляет России сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысяч ракет малой дальности для войны против Украины. В свою очередь, Россия предоставляет Пхеньяну противовоздушную оборону и ракеты класса земля-воздух.
Ранее сообщалось, что участие китайских «добровольцев» в войне против Украины в составе российской оккупационной армии нуждается в разъяснениях официального Пекина, заявляющего о своем нейтралитете в конфликте.
Мы ранее информировали, что Китай возмутился заявлениями о том, что более 150 его граждан воюют на войне в Украине в составе российских войск.