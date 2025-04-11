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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Электроника, ракеты и солдаты: в США рассказали, какую военную помощь Китай и КНДР оказывают России

Москва получила от Китая 70% станков и 90% микросхем для военной индустрии.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Китай помогает России воевать

Китай помогает России воевать

Военная поддержка, которую Россия получит от КНДР и Китая, представляет угрозу безопасности в Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил главнокомандующий США в Тихоокеанском регионе Сэмюэль Папаро, сообщает AP.

Он заявил, что Москва получила от Китая 70% станков и 90% микросхем, чтобы восстановить свою военную промышленность и продолжать войну. В обмен на это Китай получает технологии для улучшения своих подлодок и другую помощь.

Кроме того, по словам Папаро, КНДР отправляет России сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысяч ракет малой дальности для войны против Украины. В свою очередь, Россия предоставляет Пхеньяну противовоздушную оборону и ракеты класса земля-воздух.

Ранее сообщалось, что участие китайских «добровольцев» в войне против Украины в составе российской оккупационной армии нуждается в разъяснениях официального Пекина, заявляющего о своем нейтралитете в конфликте.

Мы ранее информировали, что Китай возмутился заявлениями о том, что более 150 его граждан воюют на войне в Украине в составе российских войск.

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Дата публикации
Количество просмотров
118
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