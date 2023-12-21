Электронные повестки в РФ: Путин разрешил ставить людей на учет без личной явки

Со дня, когда россиянину поступит электронная повестка, ему будет запрещено покидать страну до появления в военкомат.
Президент России Владимир Путин поручил провести осенний призыв на военную службу в 2024 году с использованием единого реестра военнообязанных и электронных повесток. Таким образом, россиян смогут ставить на учет без личной явки.
Об этом свидетельствует информация в перечне поручений по призыву граждан на военную службу, опубликованном на сайте Кремля.
Министр обороны Сергей Шойгу и глава Минцифры России Максут Шадаев будут лично отвечать и постановку граждан на военный учет без личной явки в военный комиссариат и за формирование и направление повесток в электронной форме.
Электронные повестки в РФ
Минобороны и Минцифры РФ должны будут также обеспечить предоставление гражданам доступа к личному кабинету в реестре повесток.
Электронная повестка будет считаться врученной после истечения семи дней со дня ее публикации в реестре. Со дня, когда повестка будет считаться врученной, гражданину РФ запрещается покидать страну до появления по повестке в военкомат. В течение суток со дня вручения повестки призывник будет получать предупреждение о запрете на выезд.
Читайте главные новости дня:
- Оккупанты продвинулись возле Бахмута: в ISW рассказали, сколько территории захватил враг
- Необратимые изменения в легких: чем опасен грипп и как лечить коронавирус – интервью с Ольгой Голубовской
- Из Софийского собора в Киеве демонтируют главный крест: зачем это нужно
На появление в военкомат у российских призывников будет 20 дней. В противном случае таким лицам будет запрещено оформлять кредиты и ссуды, регистрироваться как частные предприниматели, регистрировать недвижимость, авто, а также управлять транспортом и т.д. Ограничения будут отменены автоматически в течение суток с момента, когда призывник появится по повестке или будут подтверждены уважительные причины неявки.
Напомним, в середине апреля 2023 года Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий введение электронных повесток.
В тот же месяц жители Санкт-Петербурга начали получать электронные повестки в тестовом режиме в рамках весеннего призыва.
Читайте также: