Электронные повестки в РФ: Путин разрешил ставить людей на учет без личной явки

Со дня, когда россиянину поступит электронная повестка, ему будет запрещено покидать страну до появления в военкомат.

Президент России Владимир Путин поручил провести осенний призыв на военную службу в 2024 году с использованием единого реестра военнообязанных и электронных повесток. Таким образом, россиян смогут ставить на учет без личной явки.

Об этом свидетельствует информация в перечне поручений по призыву граждан на военную службу, опубликованном на сайте Кремля.

Министр обороны Сергей Шойгу и глава Минцифры России Максут Шадаев будут лично отвечать и постановку граждан на военный учет без личной явки в военный комиссариат и за формирование и направление повесток в электронной форме.

Электронные повестки в РФ

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Минобороны и Минцифры РФ должны будут также обеспечить предоставление гражданам доступа к личному кабинету в реестре повесток.

Электронная повестка будет считаться врученной после истечения семи дней со дня ее публикации в реестре. Со дня, когда повестка будет считаться врученной, гражданину РФ запрещается покидать страну до появления по повестке в военкомат. В течение суток со дня вручения повестки призывник будет получать предупреждение о запрете на выезд.

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На появление в военкомат у российских призывников будет 20 дней. В противном случае таким лицам будет запрещено оформлять кредиты и ссуды, регистрироваться как частные предприниматели, регистрировать недвижимость, авто, а также управлять транспортом и т.д. Ограничения будут отменены автоматически в течение суток с момента, когда призывник появится по повестке или будут подтверждены уважительные причины неявки.

Напомним, в середине апреля 2023 года Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий введение электронных повесток.

В тот же месяц жители Санкт-Петербурга начали получать электронные повестки в тестовом режиме в рамках весеннего призыва.

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