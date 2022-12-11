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"Элемент гибридной войны": пресс-секретарь ОВА прокомментировал призывы к эвакуации из Одесской области из-за блэкаута

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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"Элемент гибридной войны": пресс-секретарь ОВА прокомментировал призывы к эвакуации из Одесской области из-за блэкаута

Фото: Unsplash

В Сети появилось разъяснение некоторых положений обращения Департамента систем жизнедеятельности и энергообеспечения Одесской ОВА.

Об этом говорится в блоге спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука в Telegram-канале.

«О сроке 2-3 месяца. Речь идет о полном восстановлении высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования.

Одесская ОВА и энергетики объединили усилия для того, чтобы электроэнергия поступила в квартиру каждого нашего земляка в ближайшие дни», — отметил он.

«Внимание! Никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал. Свободная интерпретация обращения, размещенного на официальной странице Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА в Фейсбук, рассматривается не иначе как элемент гибридной войны российских спецслужб против Украины.

Соответствующая ситуация уже изучается представителями СБУ.

О результатах этой работы сообщим дополнительно», – подчеркнул чиновник.

Одесская область без света

Напомним, что российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе в ночь на 10 декабря. В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. К тому же, в Одессе пришлось отключить от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры. В области тоже ввели экстренные отключения.

Из-за дефицита света в Одессе прекратил работу весь электротранспорт.

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Дата публикации
Просмотры
293
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