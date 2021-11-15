Елена Шуляк официально стала главой партии "Слуга Народа" вместо Корниенко

Она была единственной кандидатурой на этот пост.

Во время сегодняшнего съезда 15 ноября партии "Слуга Народа" избрали новую главу политсилы. Ею стала народная депутат Елена Шуляк.

Об этом сообщает спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост. Выступая как кандидат на пост председателя партии во время XIII съезда, рассказала о ключевых направлениях изменений и принципах. В частности, речь идет о быстрых и системных изменениях на центральном уровне, быстром инфраструктурном развитии на местном уровне, активном информировании граждан о достижениях политической команды, консолидации партии на всех уровнях, создании единой сплоченной команды, системной обратной связи партии с гражданами и обновлении политической элиты. страны.

"Я верю в партию. Верю в нашу команду. В нашу способность бороться и побеждать, которую мы демонстрировали на выборах Президента, парламента и во время местных выборов. Так что вперед и работать!" – подытожила Елена Шуляк.

Напомним, 8 ноября первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии "Слуга народа". Такое решение он объяснил желанием глубже сосредоточиться. Он предложил на этот пост Елену Шуляк, заместитель председателя депутатской фракции партии.

Что известно о новоизбранной главе

Сейчас она заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства при президенте Украины, магистр бизнес-администрирования, сертифицированный аудитор (с 1999 г.).

До работы в ВР она была топ-менеджером в девелопменте и строительстве, экс-руководителем наблюдательного совета Украинского строительного сообщества, экс-членом правления Офиса эффективного регулирования (BRDO), а также соучредителем Союза украинских предпринимателей (СУП). Шуляк прошла в ВР по списку партии "Слуга народа" под номером 13.

Согласно аналитике движения ЧЕСТНО, за первый год работы парламента 9 созыва Шуляк входит в нардепы, которые имеют наиболее принятые законопроекты.

К слову, на съезде партии планируется принятие ряда политических заявлений и обращений. Также состоится представление трех избранных народных депутатов.

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