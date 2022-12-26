Ели траву, но не протестовали: политолог прогнозирует России судьбу КНДР

Политолог считает, что Путин останется у власти даже после поражения в войне, а россияне упустили последний шанс на демократические перемены в своей стране.

В России в последнее время не происходило никаких акций протеста против путинского режима и вряд ли там вообще возможен активный протест против действий Кремля.

Об этом заявил политолог Михаил Шейтельман, передает FREEДОМ.

"Я в последнее время уже не помню особо каких-то акций… Я думаю, что, как говорит Путин, 99,9% тех, кто готов выражать свою позицию, они уже почти все уехали, часть сидит в тюрьме, те, кто высказывал свою позицию, как Яшин (оппозиционер Илья Яшин, которого посадили на 8,5 года за "фейки о Буче". – Ред.), Кара-Мурза (оппозиционер Владимир Кара-Мурза, которому грозит 20-летнее заключение за "государственную измену")", — сказал Шейтельман.

По его словам, Путин может оставаться у власти в РФ еще много лет, потому что поражение в Украине не обязательно должно привести к падению режима диктатора.

Шейтельман отмечает, что россияне упустили последний шанс сменить власть в 2011-2012 годах, когда еще на протесты выходили тысячи граждан РФ.

"Тогда еще можно было сменить Путина. Теперь практически невозможно бороться. Как в Северной Корее – невозможно бороться против вождя. Вот, заметьте, уже три поколения вождей в Северной Корее сменяют друг друга. А о протестах мы вообще даже ни разу не слышим. Когда мы слышали, когда были последние протесты в Северной Корее? Там люди ели траву, голодали, умирали от голода. Пока протестов там не было. Наиболее вероятный сценарий для России — все-таки то, что их ждет, именно это Северная Корея", – предполагает политолог.

Он прогнозирует, что Путин может остаться у власти, но Россия после поражения в Украине будет беднеть и деградировать.

Что говорят эксперты и политики о вероятности распада РФ

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовятся к распаду России, а потому создают собственные армии.

Российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин ранее называл три фактора, от которых зависит развал Российской Федерации. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также уверен, что война против Украины станет началом распада РФ.

Советник главы ОП Михаил Подоляк предполагает, что после поражения в войне с Украиной Россия "захлебнется в бунтах". Военный эксперт Роман Свитан считает, что Российская Федерация распадется, как когда-нибудь СССР.

Даже террорист Гиркин-Стрелков признал, что Россию "ждет смута", а Кремль "погубил себя, а вместе — всю страну".

В то же время, военный эксперт Петр Черник считает, что России Запад не даст распасться из-за фактора Китая. Бывший спичрайтер Путина, российский политолог Аббас Галлямов уверен, что после свержение режима Путина РФ еще может превратиться в цивилизованную страну.

Ранее военный эксперт Института будущего Иван Ступак назвал главные признаки того, что Путин не собирается завершать войну.