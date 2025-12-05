Елисейский дворец опроверг слухи о недоверии Макрона к США: о чем идет речь в заявлении

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Елисейский дворец не подтверждает сообщение СМИ, что Эмманюэль Макрон выразил недоверие к представителям США, которые ведут переговоры об окончании войны в Украине.

Об этом канцелярия президента Франции сообщила в ответ на запрос Le Monde.

В четверг еженедельник Der Spiegel опубликовал заметки, содержащие высказывания, прозвучавшие в телефонном разговоре европейских лидеров. По информации издания, Макрон и Мерц выразили скептицизм по поводу усилий посланников США. В частности, президент Франции якобы предупредил, что Соединенные Штаты могут «предать» Украину по территориальным вопросам.

«У нас есть собственный отчет об этом разговоре, в котором это слово не фигурирует», — заявил источник в Елисейском дворце, не уточняя, о каком именно слове говорится.

«Президент республики публично обнародовал свою позицию по поводу текущих переговоров между Россией и США, которая не отличается от его частного мнения. Позиция Франции состоит в том, что никакие решения по Украине и Европе не могут быть приняты без их полного участия в переговорах. В этом контексте некоторые аспекты американского предложения еще нуждаются в уточнении. Тем более что американцы недавно встретились с россиянами», — уточнил источник.

Согласно полученным Spiegel записям, в понедельник во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами Эмманюэль Макрон сказал, будто «существует вероятность, что США предадут Украину в вопросе территории без четких гарантий безопасности».

Как сообщило немецкое издание, Мерц также предупредил Зеленского, что американские переговорщики «играют в игры», поэтому он должен быть «очень осторожным» в ближайшие дни.

Такое же недоверие якобы выразил и президент Финляндии Александр Стубб. «Присутствие некоторых лидеров необходимо. Мы не можем оставить Украину и Владимира наедине с этими людьми», — сказал он.

Офисы канцлера Германии и президента Финляндии по запросу AFP отказались комментировать конфиденциальные переговоры.

Пока неизвестно, от кого Spiegel получил записи этого телефонного разговора. Но немецкое издание подтвердило AFP, общавшееся с двумя ее участниками в понедельник, и они подтвердили, что эти цитаты точно отражают высказывания. Эти источники пожелали остаться неназванными из-за конфиденциального характера разговора.

Напомним, в свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что какие-либо решения по прекращению войны в Украине не могут приниматься без участия самой Украины и европейских партнеров.