Переговоры завершены: детали встречи Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне

В Лондоне состоялась встреча Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца. По итогам Елисейский дворец раскрыл, что лидеры подтвердили неизменную поддержку, обсудили гарантии безопасности.

Владимир Зеленский и Кир Стармер завершили встречу в Лондоне

Владимир Зеленский и Кир Стармер завершили встречу в Лондоне / © Reuters

Переговоры Владимира Зеленского с лидерами стран ЕС по ситуации в Украине в Лондоне завершились

По итогам встречи, Елисейский дворец раскрыл ключевые обсуждаемые темы.

Состоявшаяся в резиденции британского премьера встреча имела целью подтвердить консолидированную позицию европейских государств.

  1. Лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины, а также свою преданность крепкому и долгосрочному миру.

  2. Была проведена оценка разработанных гарантий безопасности, в том числе тех, которые создаются в рамках так называемой "Коалиции желающих".

  3. Участники также подвели итоги проводимых в рамках американского посредничества переговоров.

Напомним, переговоры состоялись с участием президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Встреча началась в четырехстороннем формате, а затем перешла к двусторонним переговорам. После общей части президент Франции Макрон и канцлер Германии Мерц покинули Даунинг-стрит.

Переговоры президента Зеленского и премьер-министра Стармера продолжились в двустороннем формате и завершились без заявлений для печати со стороны украинского Президента.

