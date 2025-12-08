- Дата публикации
Переговоры завершены: детали встречи Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне
В Лондоне состоялась встреча Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца. По итогам Елисейский дворец раскрыл, что лидеры подтвердили неизменную поддержку, обсудили гарантии безопасности.
Переговоры Владимира Зеленского с лидерами стран ЕС по ситуации в Украине в Лондоне завершились
По итогам встречи, Елисейский дворец раскрыл ключевые обсуждаемые темы.
Состоявшаяся в резиденции британского премьера встреча имела целью подтвердить консолидированную позицию европейских государств.
Лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины, а также свою преданность крепкому и долгосрочному миру.
Была проведена оценка разработанных гарантий безопасности, в том числе тех, которые создаются в рамках так называемой "Коалиции желающих".
Участники также подвели итоги проводимых в рамках американского посредничества переговоров.
Напомним, переговоры состоялись с участием президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.
Встреча началась в четырехстороннем формате, а затем перешла к двусторонним переговорам. После общей части президент Франции Макрон и канцлер Германии Мерц покинули Даунинг-стрит.
Переговоры президента Зеленского и премьер-министра Стармера продолжились в двустороннем формате и завершились без заявлений для печати со стороны украинского Президента.