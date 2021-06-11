Элитная фотосессия лидеров стран, которые контролируют мир: как происходит первая с начала пандемии встреча G7

Лидеры G7 впервые за два года встретились вместе и уже сделали первые фотографии на морском побережье.

В Великобритании начался первый из трех дней саммита лидеров "Большой семерки". Это первый очная встреча с начала пандемии. На ней мировые лидеры обсудят происхождение коронавируса, проблемы климата, как собираются вакцинировать весь мир и защитить население от будущих пандемий.

Лидеры G7 собрались в историческом дворце Трегенна на морском побережье и уже сделали первые фотографии. Хотя и пытаются сохранять дистанцию и вместо привычных рукопожатий — приветствуются локтями, встреча действительно является исторической, ведь в таком составе лидеры не собирались два года.

Для совместных фотографий на фоне моря выстроились президент США Джо Байден, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Йосихиде Суґа, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Первый день саммита "Большой семерки" в Британии (9 фото)

"Саммит — это шанс извлечь уроки из ошибок, допущенных во время пандемии коронавируса", — сказал Борис Джонсон своим коллегам-лидерам во вступительном слове, когда они сидели за круглым столом без масок, но сохраняя дистанцию.

В прессу попал проект коммюнике, в котором лидеры собираются призвать Всемирную организацию здравоохранения провести новое, открытое расследование и четко сообщить миру: откуда на самом деле взялся коронавирус. Кроме пандемии и экологии ключевая тема саммита — Россия. Больше всего мировых лидеров волнуют частые кибератаки на стратегические объекты, ведь авторы вредоносных программ и, зачастую, те, кто ими пользуется — родом из России.

Накануне саммита премьер Великобритании сообщил, что его государство подарит бедным странам сто миллионов доз вакцин от коронавируса. О масштабном плане помощи остальным странам мира заявил и президент США. Байден подтвердил, что Америка планирует передать полмиллиарда доз вакцин от компанииPfizer-BioNTech почти сотни бедных стран. Делать это хотят через глобальную инициативу COVAX.

Протестующие, которых традиционно не пускают внутрь — находят творческие способы донести до лидеров все, что о них думают. В этом году они призвали другие страны присоединиться к Соединенным Штатам и Франции и временно перестать считать вакцины против коронавируса интеллектуальной собственностью, чтобы ускорить их производство. Фармакологические компании предсказуемо выступают резко против такого решения.

Протестующие в костюмах идут пляжем вблизи места заседания G7, в Корнуолле / Associated Press

Климатические активисты по случаю саммита G7 идут в костюмах для пасечников с плакатами "Сажайте деревья, берегите пчел, чистите моря". / Associated Press

Протестующие в костюмах идут пляжем вблизи места заседания G7, в Корнуолле / Associated Press

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