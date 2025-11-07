- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 312
- Время на прочтение
- 1 мин
Элитная квартира семьи Гетманцева в Ницце за почти 1 млн евро подрывает доверие к власти - политолог
Информация о приобретении семьей главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева квартиры во Франции вызывает общественное возмущение и подрывает доверие к власти
Считает политолог Алексей Голобуцкий.
«Я много уже о них узнал разного и ничему не удивляюсь. Но иногда очередная информация все же немного сбивает с ног», - написал Голобуцкий в соцсети.
По его словам, журналист Сергей Иванов обнародовал документы, свидетельствующие о покупке семьей Гетманцева апартаментов во французской Ницце площадью 142 кв. м стоимостью 930 тыс. евро (около 45 млн грн).
Франция, Ницца, Средиземноморское побережье. Скромные апартаменты в нескольких кварталах от моря. Местные источники утверждают, что это цена без ремонта, которая может стоить еще на 30–50% дороже», — отметил политолог.
Голобуцкий подчеркнул, что подобные факты являются проявлением пренебрежения к обществу со стороны чиновников, публично призывающих граждан «затягивать пояса».
«Какой все-таки позор», — подытожил он.