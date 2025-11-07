Элитная квартира семьи Гетманцева в Ницце за почти 1 млн евро подрывает доверие к власти - политолог

Реклама

Считает политолог Алексей Голобуцкий.

«Я много уже о них узнал разного и ничему не удивляюсь. Но иногда очередная информация все же немного сбивает с ног», - написал Голобуцкий в соцсети.

По его словам, журналист Сергей Иванов обнародовал документы, свидетельствующие о покупке семьей Гетманцева апартаментов во французской Ницце площадью 142 кв. м стоимостью 930 тыс. евро (около 45 млн грн).

Реклама

Франция, Ницца, Средиземноморское побережье. Скромные апартаменты в нескольких кварталах от моря. Местные источники утверждают, что это цена без ремонта, которая может стоить еще на 30–50% дороже», — отметил политолог.

Голобуцкий подчеркнул, что подобные факты являются проявлением пренебрежения к обществу со стороны чиновников, публично призывающих граждан «затягивать пояса».

«Какой все-таки позор», — подытожил он.