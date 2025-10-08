© ТСН.ua

Реклама

Журналист Сергей Иванов обнародовал новое расследование злоупотреблений председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

В материале говорится, что Гетманцев заполучил в Париже элитную квартиру площадью 143 кв. м за 10 млн грн, тогда как реальная рыночная стоимость подобной недвижимости, по данным журналиста, значительно выше. Недвижимость оформлена на маму нардепа.

Иванов отмечает, что семья депутата проживает во французской столице, несмотря на существенное расхождение между задекларированными доходами и образом жизни. Также он обращает внимание на возможное участие матери Гетманцева в финансовых схемах восстановления средств через латвийские банки, что может свидетельствовать о непрозрачном происхождении части семейных активов.

Реклама

Со ссылкой на бывшую сотрудницу и подчиненного Гетманцева в юридической компании Иванов сообщил о подозрениях в уклонении депутата от уплаты налогов.

По его информации, именно этот факт стал причиной того, что Гетманцев не прошел конкурс на должность судьи Конституционного Суда, поскольку Комиссия по добропорядочности обвинила его в налоговых нарушениях.

В расследовании также отмечается, что Даниил Гетманцев ранее работал помощником и доверенным лицом Владимира Сивковича - бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, объявленного в розыск госпредательства. По данным украинских правоохранительных органов, Сивкович сотрудничает с 5 службой ФСБ России и действует в интересах страны-агрессора.