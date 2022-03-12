Элитные авто и фигурки фламинго: журналисты описали роскошную жизнь любовницы Путина Кабаевой в Швейцарии

В местности, где жила Кабаева с детьми после начала вторжения России в Украину, преобладают дорогие рестораны, аптеки, банки, брендовые магазины, элитные больницы и улочки.

Эксгимнастка, любовница президента России Владимира Путина – Алина Кабаева сейчас находится в Швейцарии, более того живет она там роскошной жизнью. Женщина с 4 детьми от главы Кремля проживает в частном и очень защищенном шале на берегу озера Лугано.

Об этом пишет The Mirror.

Издание отмечает, что Кабаева ни в чем себе не отказывает, пока Путин заставляет Украину "проходить через ад". Журналисты издания также выяснили некоторые детали рождения детей президента РФ.

В статье говорится, что неподалеку от озера Лугано расположено немало частных 4-этажных домов, проживание в которых могут себе позволить только состоятельные люди. По данным журналистов, в местности, где жила Кабаева с детьми после начала вторжения России в Украину, преобладают дорогие рестораны, аптеки, банки, брендовые магазины, элитные больницы и улочки.

По информации местного телеканала, именно в одной из таких VIP-клиник под названием Clinicа Sant'Anna в 2015 году любовница Путина родила девочек-близнецов. Отец присутствовал на родах, поэтому любовникам пришлось снять две палаты – для себя с младенцами и для охранников.

"Купаясь в теплых весенних солнечных лучах этой недели, контраст между спокойствием Sant'Anna и роддомом, который разбомбили российские войска в Мариуполе, не может быть более резким", – говорится в статье The Mirror.

Вблизи роскошного швейцарского роддома – любимого места для родов состоятельных россиян – и сегодня припаркованы элитные автомобили и сверкают фигурки фламинго.

"До пандемии коронавируса часто ходили слухи о том, что любовница Путина находится в городе. Известно, что они часто встречаются здесь, но каждый, кто их знает, поклялся хранить тайну", – рассказал источник издания вблизи итальянской границы.

"Пока Россия распадается из-за санкций, это идеальное место для Путина, чтобы отправить Алину и их детей", – добавил источник.

Напомним, 9 марта стало известно, что семья Путина прячется в очень уединенном и очень безопасном шале где-то в Швейцарии. Известно, что у Кабаевой есть четверо детей от Путина. Однако официально это никогда не подтверждалось. По данным источников, у президента РФ и эксгимнастки есть 7-летние дочери-близнецы и двое сыновей. У всех детей есть швейцарские паспорта, и Кабаева, похоже, тоже.

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