Эмбарго для России, трибунал ООН и оружие для Украины: Европарламент принял новую резолюцию

Эмбарго для России, трибунал ООН и оружие для Украины: Европарламент принял новую резолюцию

Заметим, что резолюция носит консультативный характер.

Европарламент принял резолюцию 7 апреля с призывом ввести полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, создать трибунал ООН для расследования военных преступлений России в Украине, а также увеличить поставки оружия Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Свои голоса за соответствующую резолюцию отдали 513 евродепутатов, 22 выступили против, еще 19 – воздержались.

В документе Европарламент призвал ввести немедленное эмбарго на импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа из России, которое будет сопровождаться планом по обеспечению безопасности энергоснабжения в ЕС и стратегией отмены санкций, если страна-агрессор "примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и полностью выведет войска с территории Украины".

Депутаты также призвали лидеров ЕС исключить Россию из:

"Большой двадцатки",

Советы по правам человека ООН,

Интерпола,

Всемирной торговой организации,

ЮНЕСКО и других.

Подписанты резолюции также призвали отключить все российские банки от SWIFT, запретить связанным с РФ судам заходить в территориальные воды ЕС и ставать в доки в европейских портах, а также прекратить автомобильные грузоперевозки из России и Беларуси.

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В резолюции содержится и призыв арестовать все активы российских чиновников или олигархов, связанных с режимом президента Владимира Путина, их доверенных лиц, активы, связанные с режимом Александра Лукашенко, и ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России.

Авторы резолюции назвали военными преступлениями массовые убийства российскими оккупантами мирных жителей Бучи, практически полное разрушение Мариуполя, Волновахи, других городов и сел, а также другие зверства россиян на территории Украины. Евродепутаты подчеркнули, что виновные должны быть привлечены к ответственности и призвали создать специальный трибунал ООН для расследования.

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Европарламент также призвал продолжать и увеличивать поставки оружия в Украину, осудил намеки России на то, что она потенциально может применить оружие массового поражения, и предупредил, что любые такие действия "будут иметь самые серьезные последствия".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Греции призвал остановить сотрудничество со всеми российскими банками и не принимать в портах суда и танкеры с флагами оккупантов.

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