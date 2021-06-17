Эмоции берут верх: депутат из "Слуг" высказался об уничтожении "ОПЗЖ", а впоследствии извинился за сказанное

После слов "Слуги" в Раде возникла драка.

Депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев негативно и эмоционально высказался на счет партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Это произошло во время заседания парламента в среду, 17 июня.

Потураев эмоционально отреагировал на правки представителей "ОПЗЖ" при рассмотрении законопроекта о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Нас спрашивали, когда закончится эпоха бедности — тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию (речь идет о "ОПЗЖ" - Ред.), совокупное состояние которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. Но увы, мы демократическая страна, должны идти медленно и уничтожать вас политически", — заявил он.

После этой фразы в Раде возникла драка. Спровоцировал ее депутат из "ОПЗЖ" Илья Кива, который очень эмоционально воспринял слова коллеги из "Слуги народа". Нардепы заблокировали трибуну, где находился Потураев.

Впоследствии Потураев извинился с трибуны. Мол, "эмоции иногда берут верх". "Мои слова были восприняты, как оскорбление и призыв к насильственным действиям. Я приношу глубокое извинение. Я убежден, что в этом зале никто не заслуживает на репрессии", — сказал он.

В свою очередь, председатель ВР Дмитрий Разумков после инцидента объявил перерыв в заседании.

В Раде нардепы устроили драку

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