"Ему будет сложно": посол рассказал, что ждет Залужного на новой должности в Британии

На днях президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Чрезвычайный и полномочный посол Александр Щерба рассказал, что ждет Залужного в Британии.

Об этом он рассказал в интервью Наталии Мосейчук в рамках авторского проекта "Тема Мосейчук".

"Огромное уважение и лучшие пожелания Валерию Залужному, и он заслуживает всего, что он хочет… Я буквально позавчера разговаривал с англичанами, мы ужинали. Они говорили – ну когда будет посол? Сейчас – самое плохое время не иметь в Лондоне посла. В октябре месяце – выборы скорее всего, большая вероятность, что будет новый премьер, будет новая команда "зеленая", которая не знает много об Украине. С ними надо встречаться на соответствующем уровне. Поэтому потребность была очень Большая. Не исключено, с октября месяца лейбористское правительство – более левое, менее жесткое. Это будет сложно, это будет немного другая Великобритания", — рассказал Александр Щерба.

Напомним, 8 февраля президент назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского, уволив Валерия Залужного.

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