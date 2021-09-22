"Ему было очень больно": Шефир рассказал, как водитель спас жизнь им обоим

"Ему было очень больно": Шефир рассказал, как водитель спас жизнь им обоим

Помощник президента заявил, что они бежали от обстрела только на дисках, ведь колесо машины было пробито.

Первый помощник президента Сергей Шефир заявил, как водитель, несмотря на тяжелое ранение и боль, выехал из зоны обстрела, чем спас жизнь им обоим.

Об этом помощник главы государства сказал во время брифинга в МВД.

"Мне кажется, он был сильно ранен. Ему было очень больно. Молодец, это героический поступок. В первый момент он пытался остановиться от шока, но, я думаю, если бы мы остановились, то мы бы с вами сейчас не разговаривали. Но я сказал "гони", и мы поехали. Я считаю, что он (водитель — ред.) реально спас нам жизнь", — рассказал Шефир.

Водитель доехал до стоянки АТБ-Лесники, куда уже подъехали правоохранители и скорая. Помощник президента добавил, что они бежали от обстрела только на дисках, ведь колесо машины было пробито.

Шефир уточнил, что раненный работает у него водителем уже 8-10 лет и не является госслужащим.

В свою очередь, министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что целью стрельбы была остановка автомобиля.

"Мы понимаем, если бы автомобиль остановился через 50-100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими. То, что водитель выехал из зоны обстрела, было фактом, который спас жизни", — добавил он.

Напомним

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