- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 2 мин
"Ему стоит приехать в Украину": Кислица объяснил, как Россия манипулирует Уиткоффом
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф был обманут Россией, которая выдала старые идеи 2022 года за новые мирные предложения. Читайте о критике «бизнес-подхода» к геополитике, объяснил Кислица.
У специального посланника Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа нет группы экспертов, которые могли бы лаконично объяснить ему историю определенных вещей, в частности, по сути конфликта между Россией и Украиной.
Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью Spiegel.
«Уиткофф — бизнесмен. То, как он работает и мыслит, больше происходит от мира бизнеса, чем от геополитики. И не желая умалять его интеллектуальные способности, можно просто объективно заявить, что, по моему мнению, у него нет группы экспертов вокруг себя, которые могли бы лаконично объяснить ему историю определенных вещей. Я считаю, что Уиткофф был введен в заблуждение россиянами во время его визитов, когда россияне просто переупаковали старые идеи с 2022 года», — отметил Кислица.
На уточняющий вопрос Spiegel, имеет ли он в виду предложения, которые Россия сделала весной 2022 года, когда проходили первые мирные переговоры между Россией и Украиной, Кислица ответил: «Они вытащили идеи из желтого пакета и положили их в красный, а затем он принес этот пакет, полный идей, в Вашингтон, будто сами идеи были новыми».
Издание отмечает, что Уиткофф провел много часов с Владимиром Путиным, но сам он не был в Украине.
На что Кислица отметил, что ему стоило бы посетить Украину.
«Ему (Стиву Уиткоффу — ред.) нужно приехать сюда и поговорить с разными людьми, включая украинских военнослужащих и граждан, чтобы понять, выгодно ли то, что он предлагает, для рынка в этой стране», — подытожил заместитель министра иностранных дел Украины.
Напомним, специальный посланник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вероятно, уйдет в отставку в конце года.