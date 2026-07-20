Энди Бернем стал новым премьером Британии: первые подробности

Энди Бернем и Король Чарльз III / © Associated Press

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Букингемский дворец официально подтвердил назначение Энди Бернема новым премьер-министром Великобритании. Политик уже принял предложение короля Чарльза III сформировать новое правительство страны.

Об этом сообщает Sky News.

Бернем — новый премьер Британии

Бернем официально вступил в должность премьер-министра. Король поручил ему сформировать новое правительство, и политик согласился выполнить это поручение.

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«Его Величество принял на аудиенции достопочтенного депутата парламента Эндрю Бернема и попросил его сформировать новую администрацию. Достопочтенный депутат парламента Эндрю Бернем принял предложение короля и поцеловал руку монарха после назначения на должность премьер-министра и первого лорда казначейства. Его Величество также принял госпожу Мари-Франс ван Хил», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Прощальная речь Стармера

Добавим, что перед этим предыдущий британский премьер Кир Стармер в своей последней речи в должности заявил, что уходит в отставку, сказав, что «моя работа завершена».

Стармер сказал, что за время работы лидером Лейбористской партии «вывел партию из исторического поражения в 2019 году, изменил так, чтобы она одержала убедительную победу на выборах в 2024 году».

По словам экс-премьера, его правительство также вывело детей из бедности, сократило уровень иммиграции, усилило обороноспособность страны и улучшило международную репутацию Британии.

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Стармер подчеркнул, что «в мире, где наши враги не остановятся ни перед чем, чтобы нас разделить», в частности, благодаря «нашей непоколебимой решительности перед храбрым народом Украины», чрезвычайно важно сохранять единство страны.

Политик пожелал успехов своему преемнику Бернему, а также поблагодарил работников Даунинг-стрит и свою жену Викторию.

«Я ухожу с достоинством, с улыбкой и горжусь всем, чего мы достигли. Благодарю вас», — сказал Стармер.

Напомним, ранее Бернем заявлял, что в случае смены правительства Британия не откажется от поддержки Украины, поскольку безопасность его страны неотделима от украинской. Политик пообещал продолжать курс на увеличение оборонных расходов, усиление НАТО, сотрудничество с Европой и партнерство с США, а также напомнил, что уже помогал Киеву и Львову во главе Великого Манчестера.

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