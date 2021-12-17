Энергетическая безопасность и эскалация вокруг Украины: Зеленский поговорил с Джонсоном

Энергетическая безопасность и эскалация вокруг Украины: Зеленский поговорил с Джонсоном

Украинский президент и премьер-министр Великобритании в результате разговора скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации вокруг Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном энергетическую безопасность и мирное урегулирование на Востоке.

Разговор проходил сегодня, 17 декабря, об этом сообщает Офис президента.

Эскалация вокруг границ с Украиной

Отмечается, что в ходе разговора они наработали дальнейшие шаги с целью деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе. В частности, о вовлечении в переговоры международных партнеров.

Борис Джонсон подтвердил решительную и непреклонную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности нашего государства. "Ценим лидерство Великобритании, в частности в рамках председательства в "Группе семи", в формировании единого скоординированного ответа западных партнеров на действия РФ", — подчеркнул Президент.

Провел продуктивный разговор с @BorisJohnson. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю твердую и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности. pic.twitter.com/ToWUfAd3iw – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 17, 2021

Энергетическая безопасность

Владимир Зеленский и Борис Джонсон обсудили вопросы энергетической безопасности. В ходе беседы лидеры, как сообщает пресс-служба ОП, высказали общую позицию по поводу неприемлемости использования российского газопровода "Северный поток – 2" как оружия.

Вступление Украины в Альянс

В плане обсуждения вступления Украины в НАТО украинский президент и премьер-министр Великобритании констатировали общее решение: "Ни одна третья страна не может блокировать евроатлантическую интеграцию Украины".

В завершение разговора состоялся обмен мнениями по "дальнейшим мерам политического диалога на самом высоком уровне" для мирного урегулирования конфликта между Украиной и РФ. В заключение Владимир Зеленский пригласил Бориса Джонсона посетить Украину в следующем году.

Как сообщалось ранее, премьер Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В частности, британский премьер выразил обеспокоенность присутствием российских войск вблизи границ с Украиной.