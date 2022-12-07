"Энергетическая система Украины в плачевном состоянии": какие манипуляции распространяют оккупанты

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 6 декабря 2022 года оккупанты распространили:

Манипуляцию

Постпред РФ при ООН В. Небензя заявил: «Цели СВО… будут исполнены. Если их не удастся достичь мирным путем…, то цель будет достигнута военным путем. Ответственность за то, что при этом… страдает мирное население, несут режим Зеленского и его спонсоры… Пока в Киеве и на Западе не прозреют, мы будем защищать свои интересы всеми методами».

Манипуляцию

«СМИ» России сообщили, что «энергетическая система Украины в плачевном состоянии, чем о ней говорят официальные лица. Офис президента продолжает создавать иллюзию для народа о том, что «беспокоиться не о чем», но зима будет сложной и не все ее переживут».

Манипуляцию

Пропагандистские «СМИ» РФ заявили, что «на ставших подконтрольными Украине территориях очень сложная ситуация. В городах отсутствует электричество, вода, отопление… Власти Украины не собираются решать эту проблему. Единственное, что они предложили – «добровольная эвакуация».

Какие фейки распространяет Россия

Российские оккупанты продолжают распространять фейки. Ранее распространяли дезинформацию о том, что "ВСУ осуществили массовый обстрел ЗАЭС".

Тем временем в Польше опровергли фейк о потоке украинских беженцев из стран ЕС.

Недавно враг распространял фейк о том, что в Украине "мобилизуют людей, которые в 2014 году выступили против Майдана, людей, которые были против сноса памятников, и тех, кто высказывался против культа УПА».

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