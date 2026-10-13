Энергетическая тишина под вопросом: Зеленский передал команде Трампа предложения и ждет ответа Москвы

Зеленский передал Виткоффу и Кушнеру предложения по перемирию: что Украина хочет обсудить с США / © ТСН

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Украина официально поддержала инициативу США по «энергетической тишине» и передала свои предложения представителям Трампа, но РФ продолжает бить по украинским энергообъектам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 13 октября.

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«Украина готова к встречам, Украина поддержала президента Америки в вопросе об энергетическом прекращении огня. Нужно, чтобы Россия тоже была в этой договоренности», — сказал глава государства.

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По его словам, украинская сторона направила американцам соответствующие предложения по возможным последующим встречам.

«В ближайшие дни мы готовы встречаться, и я это предложение передал через мою команду Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру. С украинской стороны всегда конструктив, и наши позиции всегда абсолютно четки и направлены на защиту независимости украинского народа», — заверил он.

Атака на Киев: баллистику «засекли» за несколько секунд до удара

Зеленский снова повторил, что во время вчерашней баллистической атаки на Киев Украина не получила традиционного заранее предупреждения.

«По этому удару не было предупреждения от партнеров. Обычно такое предупреждение есть, и это очень важная вещь — помогает нашей защите. Пять баллистических ракет было и фактически наши Вооруженные Силы увидели их уже за несколько секунд до удара», — сказал он.

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Зеленский снова раскритиковал власти Киева

В конце обращения президент затронул внутреннюю безопасность столицы, утверждая, что Киев существенно отстает от других регионов по уровню выполнения планов устойчивости.

«Каждый киевлянин видит, что город реально не подготовлен. Сейчас, уже в октябре, ситуация бывает, к сожалению, хуже, чем в предыдущие зимы этой войны. Когда через одиночные удары „шахедов“ отключается электричество, отключается вода. Есть и другие вопросы, они есть, к сожалению. Что касается укрытий, подготовки школ, строительства защитных сооружений… Работа транспорта, подготовка домов в Киеве к зиме… Киев отстает от других регионов в выполнении планов устойчивости. Нужны решения, необходимо ускорение», — заявил Зеленский.

Что известно об энергетическом перемирии от Трампа

Напомним, 11 октября Трамп заявил о немедленном начале «энергетического перемирия» между Украиной и Россией, утверждая, что обе стороны согласились на условия.

Владимир Зеленский заявил, что объявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии стало для него новостью. В то же время, он заверил, что Украина готова к прекращению огня.

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Однако Россия нарушила «энергетическое перемирие» в первые часы, сразу после его объявления президентом США Дональдом Трампом.

Несмотря на российские удары, сегодня Трамп отказался прямо признать нарушение РФ энергетической тишины.

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