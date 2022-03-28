Энергетический гигант Eni не будет платить за поставки российского газа в рублях

Энергетический гигант Eni не будет платить за поставки российского газа в рублях

Одна из самых крупных энергетических компаний мира отказалась покупать газ за рубли.

Итальянская энергетическая компания Eni не будет платить за поставку российского газа в рублях.

Об этом заявил глава компании Клаудио Дескальци, сообщает DIP.

Он также напомнил, что Eni уже объявила о выходе из проекта "Голубой поток", а совместные проекты с "Роснефтью" заморожены с 2014 года.

«Единственная большая проблема – поставка природного газа. У нас нет активов и проектов в России, но мы покупаем российский газ. Они хотят, чтобы мы платили им в рублях, которых у нас нет. Об этом речь не идет в договорах, согласно которым оплата должна производиться в евро. Это не может быть изменено в одностороннем порядке, для этого должно быть соглашение об этом изменении", – сказал Дескальци.

Eni SpA – итальянская нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Риме. Считается одной из семи крупнейших нефтяных компаний мира и работает в 66 странах с рыночной капитализацией $36,08 млрд.

Он также отметил, что Италия может заменить российский газ газом из Африки.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о принятом решении обязать покупателей газа из недружественных стран покупать рубли на российском рынке и платить за поставки газа в российские рубли.

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