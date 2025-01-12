Энергетический кризис в Приднестровье: Зеленский предложил помощь Молдове

Украина может поставлять в Молдову угли для Приднестровья, сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский допустил, что власти непризнанного Приднестровья подыгрывают России, ведь пока не принимают предложение Украины помочь региону во время энергетического кризиса.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном видеообращении за 12 января.

Глава государства рассказал, что на этой неделе беседовал с президентом Молдовы Маей Санду. Они обсудили, как можно преодолеть гуманитарный кризис в Приднестровье.

"Там из-за сознательных действий России – просто вакуум энергоресурсов. Люди страдают. И это сознательно направляется Россией, чтобы испортить общественные настроения в Молдове перед выборами. Украина может помочь углем. Однако пока мы не видим ответной реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра. Если они подыгрывают России, это одно дело, совсем другое дело, если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье С нашей стороны готовность есть", – сказал президент.

Напомним, 1 января 2025 года Украина официально остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему.

Таким образом, с 1 января непризнанное Приднестровье не получает российский газ. Без отопления и горячей воды теперь десятки тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Ранее сообщалось, что Кишинев хотел за свой счет закупить газ для Приднестровья, но там отказались.

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