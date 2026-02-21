Энергетический шантаж: Украина жестко ответила на “ультиматумы” Венгрии и Словакии

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на угрозы со стороны «друзей Путина»

Украина категорически отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны правительств Венгрии и Словакии по поводу возможного прекращения энергоснабжения. В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали такие действия провокационными и безответственными в условиях российских обстрелов.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Реакция Киева на энергетический шантаж

В МИД подчеркнули, что попытки Будапешта и Братиславы давить на Киев во время экстремальных морозов и массированных атак РФ на энергетику только подыгрывают агрессору и ставят под угрозу энергобезопасность всего региона. Кроме того, такие шаги вредят их собственным компаниям, работающим на коммерческой основе.

Украинская сторона заверила, что находится на постоянном контакте с Еврокомиссией и проинформировала соседей о последствиях российских ударов по инфраструктуре нефтепровода «Дружба». Несмотря на ежедневные угрозы, стабилизационные и ремонтные работы продолжаются. Также Киев уже предложил альтернативные пути поставки нероссийской нефти в эти страны.

"Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", - подчеркнули в министерстве, призвав правительства двух стран к конструктивному взаимодействию.

Из-за безосновательных угроз Украина рассматривает возможность задействовать «Механизм раннего предупреждения», который предусмотрен Соглашением об ассоциации с ЕС.

Венгрия и Словакия готовят энергетическую блокаду

Ранее официальный Будапешт, координируя свои действия со Словакией, начал угрожать Украине остановкой поставок газа и электроэнергии. Такой шаг рассматривается как ответ на прекращение транзита российской нефти через нефтепровод Дружба.

В конце января российские войска нанесли удар по инфраструктуре нефтепровода в городе Броды, что повлекло за собой масштабный пожар, который тушили 10 дней. Из-за этого транспортировка нефти остановилась, а Венгрия и Словакия начали обвинять Киев в якобы «политической затяжке» ремонта.

На фоне этих событий обе страны уже прекратили экспорт дизельного горючего в Украину. Однако аналитики уверяют, что даже в случае полной остановки поставок газа и электричества по этим направлениям, критическая ситуация не возникнет благодаря запасам в хранилищах и возможности импорта из Польши.