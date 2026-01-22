Энергетическое перемирие и не только: о чем будут говорить США, Украина и Россия на встрече в ОАЭ— детали от FT

FT: Украина и США могут предложить РФ соглашение о взаимном прекращении ударов по энергообъектам / © ТСН.ua

На переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) США и Украина могут предложить России ограниченное прекращение огня, в рамках которого Москва прекратит наносить удары по украинской энергоинфраструктуре, а Киев перестанет атаковать НПЗ и танкеры «теневого флота» Кремля.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По словам высокопоставленного американского чиновника, трехсторонняя встреча, как ожидается, состоится в пятницу и субботу в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Россия пока не сообщила, согласилась ли она на проведение этой встречи.

«Лучше иметь хоть какой-то диалог, чем не иметь ни одного», — сказал Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что переговоры будут вестись на «техническом уровне». Однако он подчеркнул, что для прогресса обе стороны должны быть готовы к уступкам.

«Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что, понимаете, к этому должны быть готовы все — не только Украина», — сказал Зеленский.

Позже в ОП уточнили в разговоре с Financial Times, что трехсторонняя встреча пока окончательно не подтверждена и что украинская и американская стороны ожидают ответа России.

Ожидается, что в четверг специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсудят эту идею с диктатором Путиным в Москве.

По словам Уиткоффа, сразу после встречи с Путиным он и Кушнер «сразу отправятся в Абу-Даби» для участия в «рабочих группах».

По словам источника The Financial Times, на этой неделе Россия сообщила США, что Путин открыт для проведения параллельных переговоров с Украиной, при которых посредники будут курсировать между делегациями.

Однако Москва не заявила, что согласна на трехсторонние переговоры. Если Путин примет американское предложение, эта встреча станет первым случаем, когда представители США сядут за один стол одновременно с россиянами и украинцами, когда Трамп вернулся к власти в прошлом году.

Финишная прямая?

Выступая в четверг утром на отдельном мероприятии в Давосе, посвященном Украине, Уиткофф заявил, что был достигнут значительный прогресс и что «мы сейчас на финишной прямой».

«Я думаю, мы свели все к одному вопросу… а значит, его можно решить», — добавил он.

Однако Путин также требует проведения масштабных переговоров по другим вопросам, включая радикальный пересмотр архитектуры безопасности Европы, а также глубокие внутриполитические изменения в Украине, твердо встроившие страну в орбиту России.

Энергетическое перемирие может не устроить ни Украину, ни РФ

По словам источников, знакомых с обсуждениями, США и Украина также рассматривали возможность предложить России ограниченное прекращение огня, в рамках которого Москва бы прекратила удары по энергетической инфраструктуре в обмен на остановку атак Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры «теневого флота».

По информации издания, переговоры по этому предложению находятся на начальной стадии. Собеседник журналистов выразил сомнение, что Путин согласится на эти предложения, ведь атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру являются важным рычагом для Кремля.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности в свою очередь заявил, что украинские власти также сомневаются в энергетическом прекращении огня, поскольку программа дальнобойных дронов успешно поражает российские нефтяные и газовые объекты — а недавно и танкеры «теневого» нефтяного флота РФ в Черном.

Напомним, что в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах начнётся первая трехсторонняя встреча Украины, США и России.

Президент Зеленский заявлял, что надеется, что Россия будет готова к компромиссам и это приведет к завершению войны. Также он раскрыл состав украинской группы по переговорам с Россией и Штатами в ОАЭ.