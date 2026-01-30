Энергетическое перемирие: как отреагировал Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал «договоренность» России и Украины, во время которой будут временно приостановлены удары по Киеву и другим украинским городам.

Комментарий политика опубликован в соцсети X.

«Мы приветствуем усилия по достижению прекращения огня. Украина нуждается в справедливом и крепком мире», — написал Мерц.

Реклама

Канцлер ФРГ также сообщил, что провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили достигнутое соглашение о приостановке ударов.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил президента РФ Владимира Путина не обстреливать украинские города в течение недели во время сильных морозов.

«Из-за холода, экстремального холода, у них то же, что и у нас. Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев, города и села в течение недели во время этих удивительных холодов… И он согласился. И должен сказать, что это было очень приятно», — сказал Трамп.

Сегодня, 30 января, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трамп лично обратился к Путину с просьбой воздержаться до 1 февраля от нанесения ударов по энергетике.

Реклама

«Трамп действительно обратился с личной просьбой к российскому президенту Владимиру Путину воздержаться от ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для переговоров на неделю до 1 февраля», — сказал официальный представитель Кремля.

Отметим, сильные морозы ударят по Украине именно 1 и 2 февраля. Синоптики обещают до -25.