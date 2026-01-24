Энергетическое перемирие нужно России больше, чем Украине: эксперт объяснил почему

Владимир Путин / © Associated Press

Информация о том, что Россия якобы отвергает идею энергетического перемирия, предложенную Украиной и США, является частью информационной войны. На самом деле у Кремля есть собственные, сугубо прагматические причины согласиться на прекращение огня по объектам инфраструктуры.

Такое мнение высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко для «24 канала».

По словам эксперта, сообщения в западных СМИ о категорическом отказе Москвы от перемирия появились еще до начала переговорного раунда в Абу-Даби. Это свидетельствует о спланированной кампании.

«Их цель — смягчить, поколебать переговорную позицию или что-то выторговать. Однако это сигнал, что этот вопрос будет поднят во время переговоров», — пояснил он.

Показательным моментом стало локальное перемирие на Запорожской АЭС. Стороны смогли договориться о тишине для проведения необходимых ремонтных работ. Украинские энергетики возобновили питание линий электропередач именно перед стартом переговоров в ОАЭ, что может являться частью более широких договоренностей.

Несмотря на браваду российской пропаганды, ситуация на временно оккупированных территориях для армии РФ становится критической именно из-за проблем с энергетикой.

Основные проблемы врага заключаются в том, что на оккупированной части Запорожья гражданские сидят без света и тепла, что создает социальное напряжение, которое оккупантам трудно контролировать.

Также российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭС) и радиолокационные станции (РЛС) не могут эффективно работать без стабильного стационарного питания.

Как следствие, украинские силы все более успешно наносят удары по тыловым базам, в частности в Мариуполе. Пробиться из-за вражеской ПВО стало значительно легче, чем полгода назад.

Именно поэтому сейчас наблюдается массовый завоз россиянами генераторов в Розовско-Пологовскую агломерацию. Они пытаются компенсировать отсутствие сетевого напряжения, чтобы защитить свои военные объекты.

«Не стоит думать, что только Украине сложно. Россияне тоже оценивают возможность или невозможность каких-либо мирных, гуманитарных процессов. Однако мы думаем о наших людях, а они о собственных военных интересах. Поэтому они вынуждены задуматься о перемирии на поле боя. Конечно, с одной стороны, нам не будет легче того, особенно по линии фронта, а с другой — будет легче в тылу», — отметил Андрющенко.

Напомним, командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин (White Rex) предостерег, что активные разговоры о возможном скором завершении войны могут демотивировать бойцов на передовой. По его словам, постоянные прогнозы о «мире вот-вот» создают иллюзию, из-за которой военные боятся стать «последней жертвой» войны и теряют концентрацию.

Капустин также подчеркнул, что заявления Кремля о переговорах являются попыткой выиграть время и захватить больше территорий, а потому военным не стоит полагаться на надежды на скорый мир, а сосредотачиваться на продолжении борьбы.