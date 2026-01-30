Энергетическое перемирие по просьбе Трампа: остановит ли Путин обстрелы Украины и в чем опасность

Россия временно прекратила обстрелы энергетики Украины

На фоне аномальных морозов и активных мирных переговоров в Абу-Даби, россияне временного прекратили обстрелы украинской энергетики.

Якобы после личной просьбы президента США Дональда Трампа, Кремль согласился не атаковать энергосистему Украины, однако стороны разошлись в оценках продолжительности этой паузы.

В то же время эксперты предупреждают — временное перемирие может стать ловушкой для Украины.

Что известно — читайте в материале ТСН.ua.

Энергетическое перемирие — что предшествовало

В четверг, 29 января, в российских медиа начали распространяться слухи о том, что вооруженным силам РФ якобы приказали прекратить удары по Киеву и энергетической сети Украины. В сообщениях пропагандистов утверждается, что запрет на огневое поражение действует с 7 утра.

Впоследствии президент США Дональд Трамп рассказал, что лично просил главу РФ Владимира Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины в течение недели.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Из-за экстремального холода я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. Это не просто холод, это рекордно низкие температуры. Они никогда не сталкивались с таким холодом. И я лично попросил президента Путина в течение недели не наносить удары по Киеву и другим городам», — заявил журналистам Трамп на заседании Кабинета министров в Белом доме.

Также он отметил, что Путин согласился на это предложение.

«Он согласился на это, и, должен сказать, это было очень приятно», — отметил американский президент.

В Кремле подтвердили перемирие, однако назвали свой дедлайн

Сначала в Кремле отказывались комментировать информацию о вероятном энергетическом перемирии с Украиной.

Впоследствии, 30 января, Дмитрий Песков подтвердил, что Россия временно приостанавливает массированные атаки по Украине. Однако, по его словам, перемирие продлится вместо недели до 1 февраля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

Песков заявил, что такое решение приняли на обращение Дональда Трампа, чтобы создать необходимую основу для будущего переговорного процесса.

Представитель кремлевского диктатора также добавил, что президент США ранее лично просил Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских населенных пунктов.

Что говорит Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 30 января рассказал, что в Абу-Даби представители Украины, США и России обсуждали возможность прекращения атак на энергетику.

По его словам, эту идею предложили американцы, чтобы уменьшить напряжение и дать шанс дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к таким шагам, но будет действовать исключительно зеркально: если Россия перестанет бить по нашим электростанциям, то и мы не будем трогать их объекты.

При этом он четко отметил, что никаких официальных договоренностей или прямого диалога с Москвой о прекращении огня сейчас нет. Украина просто поддерживает инициативу США, чтобы проверить, готова ли Россия реально остановить удары.

«У нас нет прекращения огня. У нас нет официальной договоренности о прекращении огня, как во время тех или иных возможных переговоров люди договариваются. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было. Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, — мы не будем бить по их энергетике», — сказал президент.

В то же время глава государства сообщил, что в течение ночи на 30 января со стороны России не было ударовпо энергетическим объектам. Однако россияне продолжают атаковать жилые застройки в разных городах Украины.

«За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике», — сообщил Зеленский.

Решится ли Путин нарушить энергетическое перемирие

Политолог Вадим Денисенко считает, что несмотря на напряженность на фронте, Путин вряд ли нарушит текущее энергетическое перемирие из-за страха испортить отношения с администрацией Дональда Трампа.

«Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие? Если коротко — нет. Финт с очередным „обстрелом Валдая“ россияне бездарно профукали в конце прошлого года, а как-то иначе поднять ставки без ссоры с Трампом — невозможно», — написал политолог.

Последствия российских атак по энергетике Украины / © Associated Press

Он отмечает, что стратегия Кремля заключается в максимальном затягивании времени и избежании прямой ссоры с Белым домом, поскольку РФ боится санкций против «теневого флота» и окончательной потери диверсификации между Западом и Китаем.

Денисенко отметил, что сейчас переговорный процесс в Абу-Даби, с участием Джареда Кушнера, направлен на разделение вопросов: стороны обсуждают технические и второстепенные условия, сознательно вынося территориальные споры «за скобки».

По словам эксперта, такая тактика позволяет США готовить почву для дальнейшего одновременного давления на обе стороны. Хотя внимание Вашингтона может частично сместиться на Кубу или Иран, Украина остается частью плана Трампа, а Россия находится в «переговорной ловушке», где лакмусовой бумажкой давления остается судьба российского танкерного флота.

Синоптики прогнозируют сильные морозы в начале февраля

В ГСЧС сообщают, что 1 по 3 февраля в Украине ожидаются аномальные морозы до -30°, из-за чего объявлен наивысший уровень опасности.

Ночью температура будет падать до -27 градусов Цельсия, а днем будет держаться в пределах -15…-22 градусов Цельсия. Потепление начнется только с 4-5 февраля, начиная с западных областей.

Согласно официальным данным Укргидрометцентра на этих выходных киевлянам, стоит ждать резкого снижения температуры.

В Украине ударят сильные морозы / © ТСН

В столице в течение всех суток будет наблюдаться значительное усиление морозов на фоне переменной облачности без существенных осадков.

Температурный режим в Киеве будет колебаться от -13, -15 градусов Цельсия ночью, днем до -10, -12 градусов Цельсия. На территории Киевской области морозы будут еще более суровыми: ночью столбики термометров могут опуститься до отметки до — 17 градусов Цельсия, а днем температура будет держаться в пределах -9, -14 градусов Цельсия.

Чем может обернуться для Украины временная тишина

Эксперт по энергетике Ольга Кошарная сомневается, что Путин сможет соблюсти договоренности по энергетическому перемирию. Она считает, что кремлевский диктатор может воспользоваться следующими морозами для усиления обстрелов украинского тыла.

«Россияне будут использовать следующие морозы, будут масштабные обстрелы. Их войска не могут достичь своих целей на фронте, они решили бороться с тыловым населением и осуществлять на него психологическое давление», — сказала Кошарна.

Такого же мнения придерживается и военный аналитик Иван Ступак. Он считает, что Путин хочет воспользоваться сложными погодными условиями, как рычагом влияния на Украину, чтобы заключить мирное соглашение на собственных условиях.

«Войны не начинают для победы. Войны начинают для того, чтобы заключить мирное соглашение на более интересных и выгодных условиях», — сказал эксперт.

В то же время аналитики Американского института изучения войны (ISW) отмечают, условия моратория на удары по некоторым объектам энергетической инфраструктуры остаются непонятными. Российские источники утверждают, что она охватывает Киев и всю Украину, однако эксперты ISW считают это незначительной уступкой.

Аналитики объясняют, что кратковременный мораторий выгоден РФ, поскольку позволяет ей накопить боеприпасы, тогда как Украина может приостановить удары. Кроме того, Кремль использует такие шаги в информационной войне, изображая себя добросовестной стороной, одновременно отвергая долгосрочное перемирие.

Некоторые российские пропагандисты критикуют решение, считая его потерей рычага влияния, но отмечают, что мораторий временный и может быть связан с будущими переговорами. Другие выражают облегчение, что пауза короткая, позволяя впоследствии продолжить атаки на энергетику Украины.

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что Кремль продолжает отвергать западные гарантии безопасности для Украины. Эксперты отмечают, что постоянный отказ свидетельствует о том, что Москва остается преданной теории победы Путина — теории о том, что Россия может победить в Украине, пережив способность страны воевать и желание Запада поддерживать Киев.

