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Энергетическое перемирие, Путин и роль Си Цзиньпина: о чем Зеленский говорил с Трампом за закрытыми дверями
Зеленский заявил о готовности в любое время провести личную встречу с российским руководителем Владимиром Путиным.
После встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский пообщался с журналистами и рассказал об итогах переговоров.
ТСН.ua собрал главные заявления президента Украины по результатам встречи с главой Белого дома.
Путин не добивается успеха на поле боя
Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин не может добиться победы в войне против Украины на поле боя. По словам украинского президента, поэтому Кремль пытается ослабить поддержку Киева и разделить западные страны.
«Путин не может завоевать даже Донбасс в войне с Украиной, поэтому он начинает разделять страны Запада, чтобы снизить поддержку Украины», — заявил Зеленский.
Зеленский также объяснил почему, по его мнению, Путину важно демонстрировать российскому обществу результаты войны.
«Для него это проблема, потому что ему нужно показать своему обществу… Когда у тебя миллион людей на территории другой страны, 32–33 тысячи [военных] гибнут ежемесячно, как ты можешь объяснить, что у тебя нет побед?» — сказал президент.
Украина и США говорят об энергетическом перемирии
Зеленский заверил, что во время переговоров с Трампом речь не шла о том, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила наносить удары.
«Нет, сегодня не звучало никаких просьб в одностороннем порядке, чтобы Украина прекратила удары. Напротив, мы говорим, что можем сделать с этой ситуацией. Мы говорим об энергетическом перемирии», — сказал президент.
Он подчеркнул, что Украина не начинает удары первой, а отвечает на российские атаки.
Зеленский назвал условие для энергетического перемирия
Также он заверил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если Россия будет зеркально и откажется от своих ударов.
«Конечно, мы готовы прекратить удары по их НПЗ и энергетической инфраструктуре, если они не будут бить по нашей энергетике. Мы готовы не бить месяц. И это касается всего. Если мы не атакуем энергетику, то всю энергетику, это наше предложение. Но я не знаю позицию России по этому поводу», — отметил он.
Зеленский также объяснил, при каких условиях Украина готова была отказаться от ударов по российской топливной инфраструктуре.
«Если вы хотите, чтобы мы не отвечали ударами по производству дизеля, нефтепереработке и тому подобное, мы не будем. Мы не против. Мы ответственные. Я не хочу играть в игры. Он атакует нас — мы отвечаем», — заявил президент Украины.
Переговоры с Путиным: что предложил Трамп
Зеленский заявил о готовности в любое время провести личную встречу с российским руководителем Владимиром Путиным. По его словам, во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, американский лидер пообещал сделать все возможное для завершения войны.
Зеленский считает, что одним из ключевых шагов может стать встреча в формате трех сторон, в ходе которой лидеры могут обсудить важные вопросы и попытаться прекратить боевые действия.
«Да, я готов встретиться с Путиным. Я говорил, в любое время. Я думаю, что мы все должны двигаться как можно скорее», — подчеркнул президент.
По словам Зеленского, дипломатический путь к завершению войны предполагает непосредственный диалог между сторонами.
Президент Украины подчеркнул, что для прекращения войны сторонам необходимо перейти к реальным переговорам, независимо от их отношения друг к другу.
«Если вы хотите закончить войну — закончите. Если вы говорите, что нужно закончить войну через диалог, значит, нужно встретиться и говорить. Смейтесь, не смейтесь, ненавидьте, хотите закончить войну — садитесь, говорите и заканчивайте», — резюмировал Зеленский.
Зеленский хочет привлечь Си Цзиньпина к мирным переговорам с РФ
Зеленский объяснил, что не уверен в готовности России к переговорам. Поэтому, по его мнению, для давления на Москву следует привлечь не только США и европейские страны, но Китай.
По словам президента Украины, Трамп стремится остановить войну, поэтому участие Китая может повлиять на позицию Кремля.
«Он (Трамп — Ред.) хочет остановить войну… Завтра президент Трамп встретится с лидером Китая. Я откровенно сказал президенту (Трампу — Ред.), что если он также привлечет президента (Китая Си Цзиньпина — Ред.), то повлияет на Путина», — сказал Зеленский.
Зеленский ожидает от Трампа «адских санкций» против РФ
Также украинский президент выразил надежду, что Трамп в конце концов применит против России так называемые «адские санкции», предусмотренные законопроектом Грэмма.
По мнению Зеленского, если российский президент Владимир Путин не продемонстрирует реальные шаги к деэскалации, США могут применить этот инструмент давления.
«Применить этот инструмент», — отметил Зеленский, говоря о возможных санкциях против РФ.
Зеленский о снятии санкций с двух олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с двух российских олигархов сняли санкции. По его словам, у одного из них есть украинские корни.
Глава государства подчеркнул, что Россия и дальше будет пытаться обходить санкционные ограничения, используя суды, законодательство, бизнес и другие механизмы. Он не уточнил имена российских бизнесменов, с которых сняли санкции.
Зеленский отметил, что Россия будет продолжать искать способы ослабить санкционное давление.
«Что делать? Блокировать это, бороться с этим», — сказал президент.
Он также сообщил, что уже обсудил вопросы обхода санкций и их снятия с европейскими партнерами.
Украина нуждается в Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из главных вопросов в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом было усиление украинской противовоздушной обороны.
По его словам, Украина готовится к возможному продолжению войны зимой и просит у США так называемый зимний пакет Patriot и ракет к этим системам.
«Мы должны подготовиться к войне, потому что если война будет продолжаться и зимой, мы просим о двух вещах. Это зимний пакет Patriot, ракет к Patriot. Они понимают, что нам нужно и понимают объем наших потребностей», — сказал Зеленский.
Президент не уточнил, о каком именно количестве систем или ракет идет речь.
Встреча Зеленского и Трампа — что известно
Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились и провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Среди тем встречи были:
завершение войны,
удары Украины по российским НПЗ,
вероятная встреча Трампа и Путина,
производство ракет Patriot в Украине,
мирное соглашение между Украиной и РФ.