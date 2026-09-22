Энергетическое перемирие, Путин и роль Си Цзиньпина: о чем Зеленский говорил с Трампом за закрытыми дверями

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

После встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский пообщался с журналистами и рассказал об итогах переговоров.

ТСН.ua собрал главные заявления президента Украины по результатам встречи с главой Белого дома.

Реклама

Путин не добивается успеха на поле боя

Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин не может добиться победы в войне против Украины на поле боя. По словам украинского президента, поэтому Кремль пытается ослабить поддержку Киева и разделить западные страны.

Реклама

«Путин не может завоевать даже Донбасс в войне с Украиной, поэтому он начинает разделять страны Запада, чтобы снизить поддержку Украины», — заявил Зеленский.

Зеленский также объяснил почему, по его мнению, Путину важно демонстрировать российскому обществу результаты войны.

«Для него это проблема, потому что ему нужно показать своему обществу… Когда у тебя миллион людей на территории другой страны, 32–33 тысячи [военных] гибнут ежемесячно, как ты можешь объяснить, что у тебя нет побед?» — сказал президент.

Украина и США говорят об энергетическом перемирии

Зеленский заверил, что во время переговоров с Трампом речь не шла о том, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила наносить удары.

Реклама

«Нет, сегодня не звучало никаких просьб в одностороннем порядке, чтобы Украина прекратила удары. Напротив, мы говорим, что можем сделать с этой ситуацией. Мы говорим об энергетическом перемирии», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина не начинает удары первой, а отвечает на российские атаки.

Зеленский назвал условие для энергетического перемирия

Также он заверил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если Россия будет зеркально и откажется от своих ударов.

«Конечно, мы готовы прекратить удары по их НПЗ и энергетической инфраструктуре, если они не будут бить по нашей энергетике. Мы готовы не бить месяц. И это касается всего. Если мы не атакуем энергетику, то всю энергетику, это наше предложение. Но я не знаю позицию России по этому поводу», — отметил он.

Реклама

Зеленский также объяснил, при каких условиях Украина готова была отказаться от ударов по российской топливной инфраструктуре.

«Если вы хотите, чтобы мы не отвечали ударами по производству дизеля, нефтепереработке и тому подобное, мы не будем. Мы не против. Мы ответственные. Я не хочу играть в игры. Он атакует нас — мы отвечаем», — заявил президент Украины.

Переговоры с Путиным: что предложил Трамп

Зеленский заявил о готовности в любое время провести личную встречу с российским руководителем Владимиром Путиным. По его словам, во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, американский лидер пообещал сделать все возможное для завершения войны.

Зеленский считает, что одним из ключевых шагов может стать встреча в формате трех сторон, в ходе которой лидеры могут обсудить важные вопросы и попытаться прекратить боевые действия.

«Да, я готов встретиться с Путиным. Я говорил, в любое время. Я думаю, что мы все должны двигаться как можно скорее», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, дипломатический путь к завершению войны предполагает непосредственный диалог между сторонами.

Президент Украины подчеркнул, что для прекращения войны сторонам необходимо перейти к реальным переговорам, независимо от их отношения друг к другу.

«Если вы хотите закончить войну — закончите. Если вы говорите, что нужно закончить войну через диалог, значит, нужно встретиться и говорить. Смейтесь, не смейтесь, ненавидьте, хотите закончить войну — садитесь, говорите и заканчивайте», — резюмировал Зеленский.

Зеленский хочет привлечь Си Цзиньпина к мирным переговорам с РФ

Зеленский объяснил, что не уверен в готовности России к переговорам. Поэтому, по его мнению, для давления на Москву следует привлечь не только США и европейские страны, но Китай.

По словам президента Украины, Трамп стремится остановить войну, поэтому участие Китая может повлиять на позицию Кремля.

«Он (Трамп — Ред.) хочет остановить войну… Завтра президент Трамп встретится с лидером Китая. Я откровенно сказал президенту (Трампу — Ред.), что если он также привлечет президента (Китая Си Цзиньпина — Ред.), то повлияет на Путина», — сказал Зеленский.

Зеленский ожидает от Трампа «адских санкций» против РФ

Также украинский президент выразил надежду, что Трамп в конце концов применит против России так называемые «адские санкции», предусмотренные законопроектом Грэмма.

По мнению Зеленского, если российский президент Владимир Путин не продемонстрирует реальные шаги к деэскалации, США могут применить этот инструмент давления.

«Применить этот инструмент», — отметил Зеленский, говоря о возможных санкциях против РФ.

Зеленский о снятии санкций с двух олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с двух российских олигархов сняли санкции. По его словам, у одного из них есть украинские корни.

Глава государства подчеркнул, что Россия и дальше будет пытаться обходить санкционные ограничения, используя суды, законодательство, бизнес и другие механизмы. Он не уточнил имена российских бизнесменов, с которых сняли санкции.

Зеленский отметил, что Россия будет продолжать искать способы ослабить санкционное давление.

«Что делать? Блокировать это, бороться с этим», — сказал президент.

Он также сообщил, что уже обсудил вопросы обхода санкций и их снятия с европейскими партнерами.

Украина нуждается в Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из главных вопросов в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом было усиление украинской противовоздушной обороны.

По его словам, Украина готовится к возможному продолжению войны зимой и просит у США так называемый зимний пакет Patriot и ракет к этим системам.

«Мы должны подготовиться к войне, потому что если война будет продолжаться и зимой, мы просим о двух вещах. Это зимний пакет Patriot, ракет к Patriot. Они понимают, что нам нужно и понимают объем наших потребностей», — сказал Зеленский.

Президент не уточнил, о каком именно количестве систем или ракет идет речь.

Встреча Зеленского и Трампа — что известно

Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились и провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Среди тем встречи были:

завершение войны,

удары Украины по российским НПЗ,

вероятная встреча Трампа и Путина,

производство ракет Patriot в Украине,

мирное соглашение между Украиной и РФ.

Новости партнеров