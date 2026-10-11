«Энергетическое перемирие» Трампа: Зеленский прокомментировал заявление президента США

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленное Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» стало для него новостью. В то же время, Украина готова присоединиться к такому режиму, если на него действительно согласилась Россия.

Слова президента Украины приводит Axios.

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«Объявление о прекращении огня было новостью для меня. Но если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина согласится», - сказал президент.

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В то же время, по данным журналиста Financial Times Кристофера Миллера, у украинской стороны на момент заявления Трампа не было информации о согласованном «энергетическом перемирии».

Высокопоставленное украинское должностное лицо, приближенное к президенту Зеленскому, заявил изданию, что именно в это время ремонтные бригады возобновляли электро- и водоснабжение в Киеве после российских ударов.

"Никто не слышал об этом перемирии", - сказал чиновник.

Что заявил Трамп об энергетическом перемирии

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что между Украиной и Россией уже якобы начало действовать энергетическое перемирие.

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«С этого момента немедленно вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» – заявил Трамп.

При этом президент США не уточнил условия договоренности, перечень объектов, которые должны быть защищены от ударов, и механизм контроля за соблюдением режима.

В сентябре Трамп уже делал схожее заявление, утверждая, что Украина и Россия фактически согласились не атаковать энергетические объекты. Тогда эту информацию не подтвердили ни Киев, ни Москва, а российские удары по украинской энергетической инфраструктуре только усилились.

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