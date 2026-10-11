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«Энергетическое перемирие» Трампа: Зеленский прокомментировал заявление президента США
По его словам, Киев готов согласиться на такой режим, если его действительно приняла Москва.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленное Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» стало для него новостью. В то же время, Украина готова присоединиться к такому режиму, если на него действительно согласилась Россия.
Слова президента Украины приводит Axios.
«Объявление о прекращении огня было новостью для меня. Но если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина согласится», - сказал президент.
В то же время, по данным журналиста Financial Times Кристофера Миллера, у украинской стороны на момент заявления Трампа не было информации о согласованном «энергетическом перемирии».
Высокопоставленное украинское должностное лицо, приближенное к президенту Зеленскому, заявил изданию, что именно в это время ремонтные бригады возобновляли электро- и водоснабжение в Киеве после российских ударов.
"Никто не слышал об этом перемирии", - сказал чиновник.
Что заявил Трамп об энергетическом перемирии
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что между Украиной и Россией уже якобы начало действовать энергетическое перемирие.
«С этого момента немедленно вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» – заявил Трамп.
При этом президент США не уточнил условия договоренности, перечень объектов, которые должны быть защищены от ударов, и механизм контроля за соблюдением режима.
В сентябре Трамп уже делал схожее заявление, утверждая, что Украина и Россия фактически согласились не атаковать энергетические объекты. Тогда эту информацию не подтвердили ни Киев, ни Москва, а российские удары по украинской энергетической инфраструктуре только усилились.