"Энергетическое перемирие" возможно до декабря — эксперт: чем это опасно для Украины

Российская атака на украинскую энергетику / © ТСН.ua

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Россия может согласиться на временное энергетическое перемирие с Украиной до середины декабря, чтобы использовать дипломатические площадки и накопить средства для новых атак. В то же время даже такая короткая передышка даст Украине шанс укрепить энергосистему и увеличить запасы ракет для Patriot.

Такое мнение глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко выразил в эфире телеканала «Київ24».

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Почему «энергетическое перемирие» может продолжаться до 15 декабря

Чаленко считает, что период действия потенциального «энергетического перемирия» может длиться примерно до второй половины декабря.

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«Выскажу свое личное мнение. Окно возможностей для функционирования именно „энергетического перемирия“ будет где-то до второй половины декабря», — сказал он.

Аналитик отметил, что президенту России Владимиру Путину, с одной стороны, необходимо «сыграть карту» президента США Дональда Трампа, учитывая предстоящие выборы в американский Конгресс. Российскому диктатору также предстоит дважды встретиться с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином — на саммите АТЭС в ноябре и на саммите G20 в Майами.

Чаленко считает, что завершение саммита G20 в Майами 15 декабря может стать моментом, когда Россия сможет накопить средства поражения и возобновить террор против Украины. В то же время, по его мнению, Кремль будет использовать международные площадки для попытки вернуть Путина на геополитическую арену.

Что даст Украине столь короткое «энергетическое перемирие»

В то же время, эксперт отметил, что даже несколько месяцев приостановки ударов могли бы дать Украине время усилить энергосистему и увеличить запасы ракет для Patriot.

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«Поэтому я вижу, что россияне могут пойти именно таким сценарием. И он высоковероятен. Хотя официальный Киев хочет договориться вообще об „энергетическом перемирии“ в течение этой зимы, я считаю, что это маловероятно исходя из планов россиян. Но по крайней мере даже эти несколько месяцев позволят доработать, насколько есть возможность, нашу энергетическую систему, а также накопить сами ракеты для Patriot в какие-то адекватные объемы, чтобы можно было отразить то дальнейшее нашествие той баллистики, которая будет направлена на нашу энергетику», — рассказал Чаленко.

Возможное «энергетическое перемирие» между Украиной и РФ — что известно

Напомним, по информации «РБК-Украина», нынешней зимой Украина и Россия могут заключить ограниченное перемирие и прекратить удары по энергетике благодаря переговорам спецпредставителей США с Кремлем. Визиты американских чиновников в Москву снизили влияние российских радикалов и открыли путь к дипломатии. Серьезных сдвигов следует ожидать после выборов в Госдуму РФ 18-20 сентября.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что энергетическое перемирие между РФ и Украиной пока предметно не обсуждается. По его словам, Киев предлагает не долгосрочное урегулирование, а лишь прекращение ударов по своей «ахиллесовой пяте» — энергетике. Песков также отметил, что условия Москвы для прекращения войны неизменны, а атаки будут продолжаться при отсутствии договоренностей.

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