Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами объяснил нюансы и детали по поводу последних событий и заявлений.

О чем говорил президент — читайте дальше.

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией — какая есть договоренность

Зеленский подтвердил, что обсуждение временного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру состоялось в ходе трехсторонних встреч между представителями США, Украины и России в Абу-Даби (ОАЭ).

Он также отметил, что если не будет Россия бить по Украине, то мы не будем применять соответствующие шаги.

«У нас нет прекращения огня. У нас нет официальной договоренности о прекращении огня, как в ходе тех или иных возможных переговоров люди договариваются. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было. Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике», — сказал президент.

Встреча с Путиным в Москве — возможно ли это

Зеленский исключил возможность проведения прямых переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным на территории России или Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что приглашение украинской стороны в Москву является политической игрой тех, кто действительно не хочет договариваться об окончании войны.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно», — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский / © Getty Images

Как известно, в России якобы готовы продолжать переговоры с Украиной об окончании войны, но в «стамбульском формате». Россия готова говорить о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако она может состояться только в Москве.

28 января Путина Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов встретиться с российским диктатором. В то же время, он утверждает, что россияне гарантируют украинскому лидеру безопасность.

Переговоры о мире — есть ли прогресс

Владимир Зеленский отметил необходимость сохранить единство украинского общества, дожать врага и достичь справедливого и крепкого мира.

Глава государства отметил, что переговоры об окончании войны продолжаются, однако есть разногласия, тормозящие процесс.

«Пока мы не можем найти компромисс в территориальном вопросе относительно части востока Украины. Речь идет о Донецкой области. Мы считаем, что жесткие требования к Украине — это не компромисс. Это изменение территориальной целостности страны. Именно тот формат, который публично давала сигнал российская сторона. Мы готовы к компромиссам, которые ведут к реальному окончанию войны, но точно не связаны с изменением территориальной целостности Украины», — подчеркнул президент.

Президент также сообщил, что вопрос о ЗАЭС входит в список территориальных вопросов.

Именно по этим вопросам, говорит глава государства, стороны вернутся на следующей встрече. Однако именно территориальный вопрос — ключевой, «который еще предстоит решить».

Вопросы бусификации

Владимир Зеленский поручил министру обороны Михаилу Федорову разобраться с бусификацией.

«Просил Палису (заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса — ред.) вместе с Федоровым поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии, всех форматов контрактов, которых уже разработано очень много, контракты должны реально работать», — объяснил глава государства.

О гарантиях безопасности

Президент рассказал о прогрессе в вопросе гарантий безопасности, разделив их на три кластера: «коалиция желающих», ЕС и США.

«С „коалицией желающих“ мы подписали декларацию. Безусловно, это шаг. И поверьте, для европейцев это смелый шаг с их стороны», — заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что этого недостаточно, поскольку парламенты стран-партнеров не пока не поддержали и не проголосовали за эту декларацию.