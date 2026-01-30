Энергетическое перемирие: Зеленский сказал, есть ли прямая договоренность с Россией

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждение временного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру состоялось в ходе трехсторонних встреч между представителями США, Украины и России в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами.

«На встрече в Абу-Даби обсуждались разные вопросы, самые чувствительные. Также американская сторона отдельно говорила с нами. Я не знаю, говорили ли они с Россией. Наверное, говорили. И американцы сказали, что хотят поднять вопрос о деэскалации — с обеих сторон демонстрировать те или иные шаги по неиспользованию дальнобойных возможностей, чтобы обеспечить большее пространство для дипломатии. Я сказал, что мы будем придерживаться зеркального отношения к таким шагам. В любом случае мы хотим закончить войну и мы готовы к деэскалационным шагам», — пояснил президент.

Он также отметил, что если не будет Россия бить по Украине, то мы не будем применять соответствующие шаги.

«У нас нет прекращения огня. У нас нет официальной договоренности о прекращении огня, как в ходе тех или иных возможных переговоров люди договариваются. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было», — сказал президент.

«Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки. Мы всегда демонстрируем, что поддерживаем все рациональные американские инициативы, поддерживаем любые реальные инициативы по деэскалации. Если это вопрос прекращения огня, прекращения ударов по энергетике или другим деэскалационным шагам», — добавил он.

Удары по энергетике — что известно о перемирии

29 января появились сообщения, что российское военное руководство якобы предложило временный запрет на удары по объектам инфраструктуры Украины, в том числе энергетическим сетям и другим гражданским целям. Эту информацию распространили военные корреспонденты и Telegram-каналы, цитируя данные из российских источников. Речь шла о том, что россияне не будут обстреливать объекты в Киеве, Киевской области, других областях Украины: под запретом электрогенерация и подстанции, газо- и нефтехранилища, склады горючего.

Тем временем тема энергетического перемирия поднималась во время трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби, состоявшихся в ОАЭ 22-24 января. Согласно данным медиа Financial Times, РФ могла согласиться на остановку ударов по энергетике, а Украину — на остановку ударов по российским НПЗ.

Дональд Трамп заявил, что лично просил президента РФ Владимира Путина не обстреливать украинские города в течение недели во время сильных морозов.