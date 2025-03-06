Энергетики сделали невозможное: нардеп о стабильном прохождении зимы

Украина успешно прошла зимний сезон без критических отключений электроэнергии, несмотря на прогнозы о масштабных блекаутах.

Об этом заявил народный депутат Евгений Пивоваров в комментарии РБК-Украина.

По его словам, этого удалось добиться благодаря профессиональной работе энергетиков и эффективной координации со стороны Министерства энергетики.

"Энергетики сделали невозможное — несмотря на массированные атаки, они оперативно ремонтировали поврежденные объекты, держали баланс в системе и обеспечивали свет для всех украинцев. Именно благодаря их слаженной работе люди практически не почувствовали отключений", — подчеркнул Пивоваров.

По словам депутата, энергосистема продемонстрировала исключительную устойчивость, ведь каждый раз после ударов врага энергетики быстро возвращали в работу критические объекты.

Пивоваров отметил роль атомной энергетики, которая оставалась основой стабильности энергосистемы. В течение всего отопительного сезона 9 энергоблоков АЭС обеспечивали около 60% потребления электроэнергии.

Важным фактором стало эффективное управление энергосистемой и координация между всеми энергетическими компаниями и Минэнерго.

"Эта зима еще раз доказала: украинская энергетика выдерживает любые испытания. Спасибо каждому, кто работал над тем, чтобы в наших домах было светло", — подчеркнул Пивоваров.

Ранее сообщалось, что Украина успешно прошла зимний период без масштабных отключений электроэнергии, что явилось результатом эффективной работы Министерства энергетики и всего энергетического комплекса.