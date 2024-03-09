"Эпоха мира закончилась": Кулеба призвал к "неограниченным" поставкам оружия Украине

Стратегия помощи Украине "капля по капле" больше не работает.
Украина нуждается в неограниченных поставках военной помощи, чтобы она могла остановить российских агрессоров.
Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает DW.
На совместной пресс-конференции в Вильнюсе с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Франции он отметил, что помощь "капля по капле" больше не будет приносить эффекта, поэтому ее нужно заменить "неограниченным и своевременным" всем необходимым оружием.
"Стратегия помощи Украине капля по капле больше не работает. Если все будет продолжаться так, как сейчас, то добром не закончится ни для кого", – заявил Кулеба.
Кроме того, Кулеба призвал понять, что "эпоха мира" в Европе кончилась, а все "слабые решения" будут лишь приводить к "большим войнам", тогда как "сильные решения" будут вести к их окончанию.
Кроме того, он заявил, что не видит никаких проблем в присутствии иностранных военных в Украине.
"В период с 2014 по 2022 год в Украине очень эффективно действовало множество обучающих миссий. Я не вижу причин, почему это не может продолжаться", — сказал Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось, что члены НАТО сомневаются, что США сохранят свою роль в защите Европы.
Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт объяснил, смогут ли воевать иностранные войска на фронте в случае прибытия в Украину.
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