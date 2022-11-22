Эрдоган анонсировал наземную операцию в Сирии по курдским целям

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган анонсировал 22 ноября, что Анкара "вскоре" начнет наземную операцию в Сирии по курдским целям, несмотря на растущее международное давление.

Об этом сообщает AFP.

Эрдоган еще с мая угрожал новой военной операцией на севере Сирии, а усилил эти угрозы после произошедшего в ноябре теракта в Стамбуле.

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Отметим, что 20 ноября Турция нанесла серию авиаударов в рамках операции "Коготь-меч", поразив десятки курдских целей в Ираке и Сирии.

Именно курдских повстанцев Анкара обвинила в теракте в Стамбуле, в котором погибли шесть человек и еще 81 человек получил ранения. Речь идет о Рабочей партии Курдистана, признанной террористической группой Евросоюзом и США.

"В течение нескольких дней мы были над террористами с нашими самолетами, пушками и беспилотниками. Дай бог, мы их всех скоро искореним нашими танками, артиллерией и солдатами", – заявил Эрдоган в черноморской провинции Артвин.

Заметим, что Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле.

Напомним, 20 ноября Турция объявила о начале воздушной операции против курдов.

На следующий день в Госдепартаменте США призвали к деэскалации в Сирии после того, как Турция начала операцию против курдов.

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