Эрдоган, еврокомиссар и греческий министр: Зеленский рассказал о "продуктивном" на переговоры дне

В частности, с Эрдоганом Зеленский обсудил освобождение украинцев из российского плена, оборонное сотрудничество и экспорт украинского продовольствия.

Президент Владимир Зеленский подвел итоги работы за сутки с международными партнерами для поддержки Украины.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 19 октября.

Президент встретился с еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янезом Ленарчичем. Зеленский поблагодарил Ленарчича за всю помощь, оказанную за время полномасштабной войны.

"Обсудили, какие еще гуманитарные потребности нашего народа могут быть удовлетворены с помощью наших европейских друзей. Конечно, затронули энергетическую ситуацию", – сказал он.

Эрдоган

Президент Зеленский говорил сегодня со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности Украины. Стороны обсудили ключевые вопросы безопасности.

"Ключевые темы – усилия для дальнейшего освобождения наших людей из российского плена, оборонное сотрудничество, экспорт украинского продовольствия", – добавил он.

Глава МИД Греции с 24 февраля – уже третий раз в Украине

Президент Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, прибывшим с визитом в Киев уже в третий раз от 24 февраля.

Зеленский поблагодарил Грецию за поддержку в оборонной сфере. Стороны договорились об усилении взаимодействия в двусторонних отношениях на уровне Евросоюза, а также на уровне НАТО.

Саммит ЕС

Завтра Зеленский примет участие в саммите Европейского Союза.

"Ключевая тема, конечно, – вызовы нашей энергетике, украинской и европейской. Будем реагировать совместно на террористическую угрозу", – сказал глава государства.

Встреча с дипломатами

Также в Офисе состоялась встреча Андрея Ермака с представителями посольств Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Испании по усилению нашей противовоздушной и противоракетной обороны.