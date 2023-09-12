Эрдоган готов дальше говорить с Путиным о возвращении к "зерновому соглашению"

Президент Турции не теряет надежды на уступки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит телефонные переговоры с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным по возвращению "зерновой инициативы".

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Турецкий президент отмечает, что его усилия направлены на помощь наименее развитым африканским странам. Поэтому, по словам Эрдогана, Анкара будет продолжать производить решения, направленные на открытие черноморского зернового коридора.

Обратился турецкий лидер и в страны Запада. В частности, он посоветовал обратить внимание на то, что "Турция — единственная страна, которая стремится предотвратить продовольственный кризис".

По словам Эрдогана, Турция будет участвовать "в любых переговорах как стабилизирующая сила во избежание погружения мира в новый кризис энергоресурсов и продовольствия".

Напомним, на днях издание Bloomberg сообщило, что Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить требования РФ по "зерновому соглашению". По словам источников издания, в Сочи турецкому лидеру не удалось убедить российского президента-диктатора Владимира Путина возобновить "зерновое соглашение".

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