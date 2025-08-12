- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 2 мин
Эрдоган готов организовать саммит лидеров Украины, США, РФ и Турции
Какие-либо переговоры без Украины не принесут устойчивого мира.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об этом 12 августа.
«Говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. У нас всегда дружеские и содержательные разговоры, чувствуем и очень ценим такое искреннее и теплое отношение Турции и всего турецкого народа к нашим людям», — сообщил Зеленский.
Украинский президент также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины и за посредническую роль Турции во время встреч с российской стороной в Стамбуле.
«Обсудили сложившуюся дипломатическую ситуацию и возможности, которые она открывает сейчас. Президент Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут постоянный мир. Все равно понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и побуждает Россию к еще большему захвату территорий», — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина готова к любым форматам встречи ради прекращения убийства и завершения войны.
Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции. Также говорили о мерах на самом высоком уровне, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН. Совместно работаем над участием Турции», — добавил президент.
Тем временем у России высокие ожидания от саммита на Аляске. Кремль видит возможность перезагрузки отношений с США. В Москве намекают на потенциальные соглашения с США по инфраструктуре и энергетике в Арктике и за ее пределами.
Напомним, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.