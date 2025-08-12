Эрдоган готов организовать саммит лидеров Украины, США, РФ и Турции

Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об этом 12 августа.

«Говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. У нас всегда дружеские и содержательные разговоры, чувствуем и очень ценим такое искреннее и теплое отношение Турции и всего турецкого народа к нашим людям», — сообщил Зеленский.

Украинский президент также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины и за посредническую роль Турции во время встреч с российской стороной в Стамбуле.

«Обсудили сложившуюся дипломатическую ситуацию и возможности, которые она открывает сейчас. Президент Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут постоянный мир. Все равно понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и побуждает Россию к еще большему захвату территорий», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова к любым форматам встречи ради прекращения убийства и завершения войны.

Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции. Также говорили о мерах на самом высоком уровне, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН. Совместно работаем над участием Турции», — добавил президент.

Тем временем у России высокие ожидания от саммита на Аляске. Кремль видит возможность перезагрузки отношений с США. В Москве намекают на потенциальные соглашения с США по инфраструктуре и энергетике в Арктике и за ее пределами.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.

