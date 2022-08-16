Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эрдоган хочет обсудить с Зеленским во Львове шаги по прекращению войны дипломатическим путем

Дата публикации
Просмотры
2179
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эрдоган хочет обсудить с Зеленским во Львове шаги по прекращению войны дипломатическим путем

Фото: Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить возможные шаги по прекращению войны России против Украины дипломатическим путем.

Эту тему турецкий лидер планирует поднять во время визита во Львов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на заявление Управления коммуникаций президента Турции.

"На встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, путем активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки", – говорится в заявлении.

Заметим, что Эрдоган в первый раз посетит Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, 18 августа во Львове Зеленский встретится с Гутеррешем и Эрдоганом – известно, какими будут темы переговоров.

"Хлопок" в Новой Каховке и Мелитополе и взрывы в Крыму – кто за этим стоит

"Хлопок" в Новой Каховке и Мелитополе и взрывы в Крыму – кто за этим стоит

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация