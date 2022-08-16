Эрдоган хочет обсудить с Зеленским во Львове шаги по прекращению войны дипломатическим путем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить возможные шаги по прекращению войны России против Украины дипломатическим путем.

Эту тему турецкий лидер планирует поднять во время визита во Львов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на заявление Управления коммуникаций президента Турции.

"На встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, путем активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки", – говорится в заявлении.

Также читайте Может быть "хлопок": Зеленский призвал украинцев держаться подальше от складов оккупантов

Заметим, что Эрдоган в первый раз посетит Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, 18 августа во Львове Зеленский встретится с Гутеррешем и Эрдоганом – известно, какими будут темы переговоров.

"Хлопок" в Новой Каховке и Мелитополе и взрывы в Крыму – кто за этим стоит

Читайте также: