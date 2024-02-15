Эрдоган хочет "открыть дверь к миру" и стать посредником между Украиной и РФ

Он продолжает усилия по мирным переговорам между лидерами стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил, что готов выступить посредником между Украиной и агрессорой РФ для установления "справедливого" мира между двумя странами.

Заявление турецкого лидера приводит агентство APA.

"Мы неоднократно возводили вместе стороны в Турции. Мы можем сделать это снова и открыть дверь в мир через управление процессом, ориентированное на решение, свободное от внешнего влияния", — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, официальная Анкара продолжает усилия по мирным переговорам между лидерами стран.

"Во время наших встреч и с президентом (Владимиром) Путиным, и с президентом (Владимиром) Зеленским мы продолжаем наши усилия в этом направлении", — добавил Эрдоган.

Напомним, диктатор РФ в интервью одному из российских пропагандистов заявил, что сожалеет, что не начал полномасштабную войну в Украине раньше. Российский диктатор повторил, что Украина вроде бы не хотела мира после 2014-го и не выполнила Минские соглашения.

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