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Эрдоган хочет собрать в Стамбуле Трампа и Путина: что известно
Эрдоган хочет узнать о намерениях Трампа и Путина по поводу встречи в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган на этой неделе хочет поговорить по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы узнать их намерения по поводу встречи в Стамбуле.
Заявление турецкого лидера приводит Anadolu Agency.
Таким образом, Эрдоган стремится оценить вероятность встречи лидеров в Стамбуле для решения "вопроса войны в Украине".
"На этой неделе, проведя переговоры с Путиным и Трампом, хотим выяснить, сможем ли собрать этих лидеров вместе в Стамбуле. В этом заключается наша работа", - сказал президент Турции.
Напомним, 23 июля в Стамбуле прошла третья встреча представителей Украины и агрессорки России. В ходе переговоров Киев озвучил российской стороне три основных условия для становления мира. Одна из них – организация встречи президента Владимира Зеленского с “фюрером” РФ Владимиром Путиным. Переговоры должны состояться с участием лидеров других стран – президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков выразил сомнения в возможной встрече Путина и Зеленского до конца августа. Вместе с тем, по его словам, потенциальная встреча лидеров может и должна «поставить окончательную точку в урегулировании конфликта» и зафиксировать договоренности, которые нужно выработать во время экспертной работы.