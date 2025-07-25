Эрдоган хочет собрать в Стамбуле Трампа и Путина: что известно

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган на этой неделе хочет поговорить по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы узнать их намерения по поводу встречи в Стамбуле.

Заявление турецкого лидера приводит Anadolu Agency.

Таким образом, Эрдоган стремится оценить вероятность встречи лидеров в Стамбуле для решения "вопроса войны в Украине".

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"На этой неделе, проведя переговоры с Путиным и Трампом, хотим выяснить, сможем ли собрать этих лидеров вместе в Стамбуле. В этом заключается наша работа", - сказал президент Турции.

Напомним, 23 июля в Стамбуле прошла третья встреча представителей Украины и агрессорки России. В ходе переговоров Киев озвучил российской стороне три основных условия для становления мира. Одна из них – организация встречи президента Владимира Зеленского с “фюрером” РФ Владимиром Путиным. Переговоры должны состояться с участием лидеров других стран – президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков выразил сомнения в возможной встрече Путина и Зеленского до конца августа. Вместе с тем, по его словам, потенциальная встреча лидеров может и должна «поставить окончательную точку в урегулировании конфликта» и зафиксировать договоренности, которые нужно выработать во время экспертной работы.

Дата публикации 12:41, 24.07.25 Количество просмотров 122 Самая короткая встреча в Стамбуле! Умеров и Мединский встретились отдельно! Что же дальше?