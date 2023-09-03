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Эрдоган и Путин будут говорить в Сочи о "зерновом коридоре" и обмене пленными — СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Эрдоган и Путин будут говорить в Сочи о "зерновом коридоре" и обмене пленными — СМИ

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. / Фото: Associated Press

Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября 2023 года.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи в понедельник, 4 сентября. Кроме "зернового" соглашения стороны также будут обсуждать обмен пленными между РФ и Украиной.

Об этом сообщает издание TRT Haber.

По данным СМИ, лидер Турции и глава Кремля обсудят будущее соглашения о "зерновом коридоре", двусторонних отношениях и региональных вопросах, в том числе и войне России против Украины. Кроме того, в повестке дня будет обмен пленными между Украиной и Россией.

"Но самым важным пунктом повестки дня будет зерновой коридор", — пишет издание.

Напомним, Дмитрий Песков 17 июля сделал официальное заявление о работе "зернового коррида" – Россия вышла из соглашения.

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Дата публикации
Просмотры
67
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