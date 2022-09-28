Эрдоган и Зеленский провели разговор после результатов "референдумов": какие еще темы затронули

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели 28 сентября телефонный разговор.

Стороны обсудили успешный обмен военнопленными, ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом пресс-служба турецкого президента сообщила в Сети.

"Разговор касался последних событий российско-украинской войны. Президент Эрдоган отметил, что очень рад, что обмен военнопленными между РФ и Украиной успешно произошел после длительной подготовки", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что Эрдоган обратил внимание на успешное функционирование соглашения об отправке украинского зерна через Черное море. Президент Турции подчеркнул, что "аналогичный подход может быть применен и в отношении Запорожской АЭС". Он также повторил предложение Турции стать посредником в формировании демилитаризированной зоны вокруг электростанции.

"Президент подчеркнул, что проведение односторонних референдумов в регионах Украины, находящихся под контролем России, подорвет усилия, направленные на оживление дипломатического процесса, добавив, что Турция готова оказывать всемерную поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров", – говорится в заявлении пресс-службы Эрдогана.

Напомним, 27 сентября Зеленский прокомментировал "референдумы" оккупантов и заявил, что любые преступные действия России ничего не изменят для Украины.