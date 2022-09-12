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Эрдоган на этой неделе снова встретится с Путиным: о чем будут говорить

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Эрдоган на этой неделе снова встретится с Путиным: о чем будут говорить

Фото: Associated Press

Эрдоган может снова предложить Путину переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с лидером Кремля Владимиром Путиным на этой неделе.

Как пишет турецкое издание Hurriyet, встреча президентов состоится в рамках саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан).

Отмечается, что основным вопросом повестки этой очной встречи будет работа зернового коридора, а самой острой темой встречи Эрдоган-Путин станет война РФ против Украины. Эрдоган передаст своему российскому коллеге, что продолжит делать все возможное для прекращения войны и достижения постоянного прекращения огня путем переговоров посредством Турции.

Ожидается, что в повестке дня во время встречи двух лидеров возможно также обсуждение и ситуации в Сирии.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент страны-агрессора Владимир Путин 3 августа провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили экспорт зерна, ситуацию на ЗАЭС и региональные проблемы.

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