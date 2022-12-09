Эрдоган намерен организовать экспорт туркменского газа в Европу в обход России — Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров со своими коллегами из Туркменистана и Азербайджана хочет предложить организовать поставки туркменского газа через Турцию в Европу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

"Идея заключалась бы в том, чтобы транспортировать газ на кораблях в Азербайджан, а затем закачивать его в цепь трубопроводов Южного газового коридора, соединяющего Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию", — рассказали официальные лица.

Отмечается, что обсуждение альтернативных маршрутов туркменского газа в обход России велось и раньше. Впрочем, успеха у них не было. Именно вторжение РФ в Украину возродило многие идеи о маршрутах транспортировки энергоносителей, которые раньше считали маловероятными.

Авторы материала пишут, что Анкара стремится стать ключевым маршрутом транзита энергии благодаря своему стратегическому расположению в Европе и Азии и контролем доступа к Черному морю.

" Она ( Турция — Ред.) хочет использовать энергетические проекты для укрепления экономических и дипломатических связей ", — подчеркивают в публикации .

К слову, Туркменистан поставляет около трети газа, добываемого в Китай. По данным аналитиков, доказанные запасы газа Туркменистана составляют почти треть российских – 13,6 трлн кубометров на конец 2020 года.

Напомним, СМИ писали, что Турция планирует добиться скидки на поставку российского газа. Анкара намерена сделать это на фоне введения нефтяных санкций против Российской Федерации.

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