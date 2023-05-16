Эрдоган настроен снова сесть в президентское кресло: заявление действующего турецкого лидера

Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что во втором туре выборов, который состоится 28 мая, сможет одержать победу.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы полны решимости продолжить усилия и 28 мая доказать народу свою ответственность. Уверен, что по итогам голосования 28 мая мы превысим показатели выборов 14 мая, и тем самым добьемся исторического успеха", — заявил турецкий лидер.

По его словам, хотя отрыв от его главного соперника-оппозиционера Кемаля Киличдароглу в первом туре составил 2,5 млн. голосов, именно недостаток 0,5% голосов стал основанием для объявления второго тура голосования.

Эрдоган подчеркнул, что начинает работу по подготовке к голосованию 28 мая. В частности, действующий глава государства говорит, что стремится "заручиться голосами всех избирателей вне зависимости от политических взглядов".

Напомним, в Турции завершили подсчет голосов. По результатам проработанных 100%, бюллетеней ни один из кандидатов не получил 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу – 44,88%.

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